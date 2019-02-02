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Pazara hanımeli değdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 14:13 | Son Güncelleme

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğinde ‘Kadın Eli Organik Pazarı’ açılışı yapıldı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğinde ‘Kadın Eli Organik Pazarı’ açılışı yapıldı. Pazarda tezgahların başına bu sefer kadınlar otururken, erkekler ise pazarı gezdi.
Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği binası önünde gerçekleşen açılışa Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğinde düzenlenen ‘Kadın Eli Organik Pazarı’nda Karadenizli kadınlar ürünlerini Tekirdağlı vatandaşların beğenisine sundu.

Karadenizli kadınlar ürünlerini Tekirdağlı vatandaşlarla paylaşacak
Açılışta konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Güzel bir pazar, aslında bu pazar her yerde var ama bize daha yeni başladı. Umarım bereketli olur, devam eder başka mahallerimize ve köylerimize de yayılır. Hem birbirimizle pazarda daha çok karşılaşırız hem de üretici ürününü doğrudan tüketiciye verir. Herkes kimin ürettiğini, nereden aldığını neyi aldığını bilir. Pazarlar çok canlı, özellikle yaz aylarında daha da büyüyeceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz yaz Kumbağ’da buna benzer bir çalışma yapmıştık çok etkili olmuştu. Karadeniz kadınları her zaman biliyorsunuz çalışkandır, üretkendir. Kendi ürünlerini Tekirdağlı, Süleymanpaşalı hemşehrileri ile paylaşacaklar. Çok güzel bir olay. Her cumartesi buradayız" dedi.

"Bizim kadınlarımız cefakardır"
Muharrem Akyüz ise "Bu projeyi bugün hayata geçirmeye karar verdik. Sağ olsun Süleymanpaşa Belediye Başkanımız bu konuda çok destek oldular. Bizim kadınlarımız cefakardır, çalışkandır, sürekli aile içinde katkı yapmayı seven bir yapısı vardır. Bu anlamda Tekirdağ’da bunu başlatmak adına bir adım olduğunu düşünüyorum. Belki küçük bir adım ama kartopu da küçükten başlar. Büyüğe doğru gider. Biz şenliğe başlarken de 10 kişi başladık. Şimdi 100 bin kişiyi ağırlıyoruz" diye konuştu.

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