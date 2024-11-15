Pazarama'da 'Süper Kasım' kampanyaları kazandırıyor!

Türkiye İş Bankası iştiraki Pazarama, tüketicilerinin ihtiyaçlarına ve mutluluğuna odaklanan kampanyaları ile avantajlı alışveriş fırsatları sunmaya devam ediyor. Binlerce fırsat ve birçok hizmeti tek platform üzerinden müşterilerine sunan Pazarama, Kasım ayına özel olarak sunduğu kampanyalar ile tüketicilerin yüzlerini güldürecek. Özellikle Pazarama uygulamasından yapılacak olan alışverişlerde geçerli olacak birçok kampanyanın yer aldığı Kasım ayında, alışveriş hem eğlenceli hem de avantajlı olacak.

Pazarama’nın Kasım ayına özel ilk kampanyası “Süper 11 Fırsatları” olacak ve kampanya 11-17 Kasım tarihleri arasında tüketicilerle buluşacak. İçerisinde birçok farklı kampanyayı barındıran Süper 11 Fırsatları’nda; 2. ürün 1 TL, Pazarama uygulamasına özel saatlik 11-111-1111 TL'ye ürünler, alışveriş saati kampanyası, saatlik kuponlar, Pazarama uygulamasına özel yeni müşterilere özel kuponlar, tüm indirimlere ek olarak 500 TL üzerine 111 TL kupon kampanyası gibi birçok bütçe dostu fırsat tüketiciler ile buluşturulacak. Süper 11 Fırsatları’nda indirimler ile öne çıkan kategoriler ise süpermarket, ev-yaşam, moda, küçük ev aletleri olacak.

Süper 11 Fırsatları sonrasında Pazarama’da diğer avantajlı kampanya “Süper Kasım” başlayacak. 25 Kasım – 1 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek olan Süper Kasım’da; alışveriş saati kampanyası, saatlik kuponlar, Pazarama uygulamasına özel yeni müşterilere özel kuponlar, tüm indirimlere ek kuponlar yer alacak. Süpermarket, ev-yaşam, moda, spor-outdoor, elektronik kategorilerinde indirimler yoğunlaşırken, tüketicilere çeşitli ödeme kolaylıkları sunulacak.

Pazarama, Ödeme Seçenekleri ile Tüketicilerin Yanında

Kasım ayı boyunca sunulan birçok avantajın yanında, anlaşmalı bankalar ile yapılan iş birlikleri sayesinde puan kazanma fırsatları, vade farksız taksit kampanyaları, miller ve puanlar ile alışveriş yapma fırsatı da tüketicilerle buluşturulacak. Kasım ayında öne çıkan banka kampanyalarından bazıları ise; Maximum Kart ile 4.000 TL ve üzeri alışverişlerde peşin fiyatına 9 taksit fırsatı, Maximum Kart ile 20.000 TL ve üzeri alışverişlerde peşin fiyatına 12 taksit fırsatı, Maximum Kart ile yapılan her alışverişe %5 PazaramaPuan kazanma fırsatı tüketicileri bekleyecek. Toplam kredi ve kredi kartı limitleri etkilenmeden alışveriş yapmak isteyen tüketiciler için ise, “Pazarama Limit” ile Pazarama Mağazası’ndan yapacakları alışveriş anında herhangi bir ödeme yapmaksızın ertelemeli ve taksitli ödeme imkanı ve kartsız taksitli alışveriş fırsatı sunulacak.

İş ortakları ve tüketicilerine her yönüyle şeffaf bir pazaryeri partneri olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Pazarama, online alışverişin yanı sıra; uçak bileti satışı, otel rezervasyonu, araç kiralama, şehir ulaşım kartlarına yükleme, araçta mobil ödeme gibi farklı alanlarda da müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyetlerini sürdürüyor. Pazarama’nın avantajlı ve fırsatlarla dolu dünyasına, Pazarama mobil uygulamasından ya da Pazarama.com’dan ulaşabilirsiniz.

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