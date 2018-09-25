Pazarcı bulduğu parayı sahibine ulaştırdı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bir pazarcı, tezgahında poşet içerisinde bulduğu 6 bin 500 lirayı sahibine ulaştırdı.
Karamürsel ilçesinde kurulan pazarda satıcılık yapan İsmet Dağılı, tezgahında bir poşet içerisinde para unutulduğunu fark etti.
Dağılı, poşetteki paranın sahibinin bulunabilmesi için İlçe Zabıta Müdürlüğü'ne müracaat etti.
Zabıta ekipleri yaptıkları çalışmada, tutanakla teslim aldıkları 6 bin 500 liranın E.S'ye ait olduğunu belirledi.
Ekipler, parayı E.S'ye teslim etti.
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