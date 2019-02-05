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Pazarcı cinayetinde müebbet hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 13:23 | Son Güncelleme

Eskişehir’de pazarcılık yapan arkadaşını kavga sonucu av tüfeği ile öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.Eskişehir 1.

Eskişehir’de pazarcılık yapan arkadaşını kavga sonucu av tüfeği ile öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.
Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet E. (41) ile öldürülen Turgay Cellat’ın yakınları ve avukatlar katıldı. Mahkemede savunma yapan sanık Mehmet E., "Kendimi ifade etmekte zorlanıyorum. Turgay’a Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti tutuklu sanık Mehmet E.’yi ‘tasarlayarak adam öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.
Olay
Olay, 2018 yılı ekim ayında Eskişehir’de gerçekleşti. Mehmet Eroğlu ile arkadaşı Turgay Cellat’ı aralarındaki borç meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma neticesinde Mehmet E. kendisi gibi pazarcı olan arkadaşı Turgay Cellat’ı av tüfeğiyle yaraladı. Olayın ardından Turgay Cellat, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Turgay Cellat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mehmet E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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