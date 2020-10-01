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Pazarcı esnafı kavgada koltuk değneğiyle saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 14:46 | Son Güncelleme

Antalya’da bir pazarcı esnafının, başka bir pazarcının aracına metal koltuk değneği ile saldırması cep telefonu kamerasına yansıdı.Dün akşam saatlerinde, halk arasında Çarşamba pazarı olarak bilinen Muratpaşa ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi Kapalı Semt Pazarı’nda 2 pazarcı esnafının kavgası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya’da bir pazarcı esnafının, başka bir pazarcının aracına metal koltuk değneği ile saldırması cep telefonu kamerasına yansıdı.
Dün akşam saatlerinde, halk arasında Çarşamba pazarı olarak bilinen Muratpaşa ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi Kapalı Semt Pazarı’nda 2 pazarcı esnafının kavgası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Pazarın dağılma saatine yakın, iki esnaf arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Kavga eden pazarcılardan biri eline metal koltuk değneğini alıp, karşısındaki pazarcının kamyonetine vurmaya başladı. Aracın yanından iki kadın bir erkek tarafından uzaklaştırılan sinirli esnaf, daha sonra tişörtünü çıkarıp tekrar saldırıda bulunmak istedi. ‘El çek, el çek’ diye bağıran kişiyi çevredeki vatandaşlar güçlükle bölgeden uzaklaştırdı.

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