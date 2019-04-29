Pazarcı esnafına stres ve öfke yönetimi eğitimi

Ticaret Bakanlığı, müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi, hizmet kalitelerinin arttırılması, iş hacimlerine katkı sağlayacak satış teknikleri ve mevzuat hakkında pazarcı esnafına yönelik eğitim programı başlattı. Yıl boyunca ülke genelinde gerçekleştirilecek ve stres ve öfke yönetimi konularını da içeren 'Pazarcı Esnafı Eğitim'nin ilki, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce otelde düzenlenen eğitime, Ankara'da faaliyet gösteren pazarcı esnafının yanı sıra İç Anadolu Bölgesi ve civar illerde faaliyette bulunan pazarcılıkla ilgili meslek kuruluşları temsilcileri katıldı. Bakan Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkârların ekonominin temel taşı ve sosyal yapının omurgası olduğunu belirtti. Pazarcılığın önemine işaret eden Bakan Pekcan, "Pazarlarımız bizim sadece alışveriş yaptığımız yerler değil aslında. Toplumumuzda geleneklerimizi, örf ve adetlerimizi yaşattığımız mekânlar. Hayatımız için önemli bir iş yapmaktasınız. Bizler de vatandaşlarımıza hizmet götüren esnaf ve sanatkârlarımızın ne kadar önemli bir kesim olduğunun farkındayız, biliyoruz ve bakanlık olarak tüm çalışmalarımızla bunu önemle dikkate alıyoruz. 'Güçlü Esnaf Güçlü Ekonomi' vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımız gerçekleştiriyor ve bu doğrultuda esnaf ve sanatkârımızın karşılaştıkları sorunların giderilmesi ve ticarette karşılaştıkları sorunların çözümü için diğer bakanlıklarımızla da koordineli çalışmalar yürütüyor ve esnaf ve sanatkarımızın her zaman arkasında bulunuyoruz ve bu vesileyle de bir çok düzenlemeyi de hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir Cinsel organını paylaşmıştı! Kerimcan Durmaz'dan bir video açıklaması daha Yıldırım’a kardeş ziyareti İmamoğlu : Her 1 Mayıs öncesinde çalışanlarımla buluşurum

'1 YIL SÜREYLE SİGORTALARINI HAZİNE ÖDEMEKTEDİR'

Bakan Pekcan, esnafın en büyük sıkıntısının işini büyütme ve geliştirmede krediye ulaşımı olduğunu belirtti. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği sayesinde esnaf ve sanatkara 1 yıla kadar yüzde 4, 1 yıldan fazla ise yüzde 5 kredi faiziyle kredi kullanmalarına imkan tanıdıklarını söyleyen Bakan Pekcan, şöyle devam etti:

"Ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren esnaflarımıza araçlarının yenilenmesinde, yeni araç alımlarında ÖTV istisnası getirmiş bulunuyoruz. Emeklilik sonrası esnaflık faaliyetlerine devam eden esnaflarımızın sosyal güvenlik destek prim ödemelerini kaldırdık. Onlardan böyle bir kesinti yapılmıyor artık. Bunun dışında kültürel, geleneksel sanatlarımızı yapmaya devam eden, bunlarla ilgili esnaflık belgesi, ustalık belgesi bulunan esnaf ve sanatkârımıza faizsiz kredi kullanma imkânı tanımış bulunuyoruz. Bunların dışında genç girişimcilerimize de destek vermek amaçlı faaliyete geçtiklerinden itibaren 3 yıl içerisinde ve 75 bin liraya kadar olan kazançlarına gelir vergisi istisnası getirmiş bulunuyoruz. Yeni işe başlayan gençlerimizin 1 yıl süreyle sigorta primlerini hazine ödemektedir. Bunun yanı sıra esnaf ve sanatkârımızı basit usulde vergilendirmeye tabi tutan esnaf ve sanatkârımıza da 11 bin liraya kadar olan kazançlarına vergi istisnası getirmiş bulunuyoruz."