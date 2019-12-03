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Pazarcı, uçan çadırla beraber metrelerce havaya yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 13:07 | Son Güncelleme

Kadıköy’de pazarcı, çadır kurduğu sırada çadırın ipi kopunca olanlar oldu.

Pazarcı, uçan çadırla beraber metrelerce havaya yükseldi

Kadıköy’de pazarcı, çadır kurduğu sırada çadırın ipi kopunca olanlar oldu. Çadırın ipini bırakmayan pazarcı, şiddetli rüzgar nedeniyle havalanan çadırla beraber metrelerce yükseldi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Kadıköy’de bir pazarda geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, pazarcı çadırı kurduğu sırada şiddetli rüzgar nedeniyle çadırın ipi koptu. Pazarcı da çadırın ipini bırakmayarak mücadele etti. Pazarcı, şiddetli rüzgar nedeniyle havalanan çadırla beraber metrelerce havaya yükseldi. Pazarcının havaya yükselmesine şahit olanlar adeta şoke oldu. Pazarcının şans eseri yere düşmemesiyle bir kaza yaşanmadı.
O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde pazar çadırı rüzgar nedeniyle yükseliyor, ipten tutan pazarcı da çadırla beraber metrelerce havaya yükseliyor.

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