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Pazarcık'ta, 1 haftalık bebeği cami avlusuna bıraktılar

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 18:39 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde 1 haftalık kız bebeği cami avlusuna terk edildi.

Pazarcık'ta, 1 haftalık bebeği cami avlusuna bıraktılar

Mustafa KILIÇLI/PAZARCIK (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde 1 haftalık kız bebeği cami avlusuna terk edildi.
Pazarcık'a bağlı Çamlıtepe Mahallesi'ndeki caminin imamı, avluda battaniyeye sarılı halde kız bebeği buldu. İmamın ihbarı üzerine camiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bebek, sağlık ekibi tarafından ambulansla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bir haftalık olduğu belirlenen bebek Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Servisi'ne sevk edilerek burada tedaviye alındı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polisin, bebeğin anne ve babasını bulmak için soruşturma başlattığı bildirildi.

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