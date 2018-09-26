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Pazarcık'ta 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 17:17 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde hırsızlık şüphelisi İpek Y.

Pazarcık'ta 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Mustafa KANLI- Mustafa KILIÇLI/PAZARCIK (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde hırsızlık şüphelisi İpek Y. (23) ve Deste K. (23), polis tarafından gözaltına alındı.
Pazarcık ilçe girişinde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelenerek durdurdukları bir otomobilde hırsızlık suçundan aranan İpek Y. ve Deste K.'yi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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Pazarcık'ta 2 hırsızlık şüphelisi yakalandıPazarcık'ta 2 hırsızlık şüphelisi yakalandıPazarcık'ta 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

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