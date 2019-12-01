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Pazarcılar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 16:28 | Son Güncelleme

Pazarcılar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Konyalı pazarcılar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kent merkezindeki tarihi Muhacir Pazarı esnafı, AA foto muhabirlerince yurt içi ve dışında çekilen fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Pazarcı Ömer Ever, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere Saygı", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da Yaşam", spor kategorisinde de Serhat Çağdaş'ın "Derbi Çekişmesi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Ömer Ever, fotoğrafları seçmekte zorlandığını belirterek, "Şehitlerimize verilen değer her şeyden önemlidir. Bu yüzden haber kategorisinde o fotoğrafa oy verdim. Hepsi birbirinden güzel fotoğraflar, çekenlerin eline sağlık." dedi.

Pazarcı Mustafa Duman tercihini haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki Yollar Açıldı", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in Yüzü Türkiye'de Gülüyor", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" başlıklı fotoğraflardan yana kullandı.

Fotoğrafların çok etkileyici olduğunu ifade eden Duman, "Millilerin asker selamı beni çok heyecanlandırdı. Çok güzel bir fotoğraf. Aslında hepsi güzel ama beni etkileyen yüzü yanan çocuk ve milliler oldu. Öte yandan Van'daki kar küreme çalışmaları da işin zorluğu açısından dikkatimi çekti." diye konuştu.

Pazarcı Hamza Balcı da haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de Saldırıların Hedefi Çocuklar", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur Yaylası", spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde Kış Şöleni" fotoğraflarına oy verdi.

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