Pazarcılar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de pazar esnafı arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.
Kocasinan ilçesi Ahmet Paşa Caddesi'nde bulunan semt pazarında iki grup arasından bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet K, Musa İlhan'ı bıçakla yaralayarak kaçtı.
Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanarak, sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İlhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cinayet zanlısı Mehmet K'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.
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