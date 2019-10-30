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Pazarcılar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 15:36 | Son Güncelleme

Denizli’de pazar esnafı arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1’i kadın 2 kişi yaralandı.Olay, Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi’nde kurulan semt pazarında meydana geldi.

Denizli’de pazar esnafı arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1’i kadın 2 kişi yaralandı.
Olay, Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi’nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Muhammet Ş. (24) isimli esnafla ismi henüz öğrenilemeyen başka bir pazarcı esnafı arasında iddialara göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet Ş. bacağından bıçaklanarak yaralandı. Bu sırada yaşanan arbede sırasında yere düşen Zeynep E. (32) isimli kadın da kafasında yaralandı.
Kavga sonrası pazarda büyük panik yaşanırken yaralılar kurtulmak için pazar yerine yakın bir kahvehaneye sığındı. Çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen polis ekipleri olayı kontrol altına alarak büyümesini önledi. Ardından Muhammet Ş. ve Zeynep E. bölgeye gelen 112 acil servis ambulanslarıyla Servergazi ve Denizli Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Yaşanan olay sonrası 2 şahsın gözaltına alındığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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