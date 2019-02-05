Pazarcılar, Hayrabolu Belediyesini protesto etti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir grup esnaf, yeni yapılan pazar yerinin belirli kişilere verildiğini ileri sürerek belediyeyi protesto etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki belediye binası önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, Alpullu Caddesi'nde yeni yapılan pazar yerinde tezgahların belirli kişilere verildiğini ve kendilerinin mağdur edildiğini öne sürdü.

Belediye yetkilileri de yer satın alamayan pazarcı esnafına tezgah açtırmadı.

- "Biz buraya kavga etmeye gelmedik"

Kırklareli Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Resul Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyeye yöntemlerinin doğru olmadığını ve bu durumun düzeltilmesi gerektiğini ilettiklerini belirtti.

Pazarcıların sorununun çözülmesi için mücadeleye devam edeceklerini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yeni yapılan pazar yerinde meyve ve sebze satan belli arkadaşlar yer aldı. Giysi satan arkadaşlarımız hem işin mali kısmıyla hem de ölçülerle ilgili sıkıntılardan dolayı tezgah açamadı. Bu aşamada direttikleri için esnafa tezgah açtırmadılar. Ekonominin en sıkıntı olduğu dönemlerde evine bir parça ekmek götürme noktasında zorluk çeken insanların bu pozisyona getirilmesi buradaki belediye ve belediye başkanının vermiş olduğu zoraki kararların sonucudur.