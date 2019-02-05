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Pazarcılar, Hayrabolu Belediyesini protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 16:05 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir grup esnaf, yeni yapılan pazar yerinin belirli kişilere verildiğini ileri sürerek belediyeye tepki gösterdi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir grup esnaf, yeni yapılan pazar yerinin belirli kişilere verildiğini ileri sürerek belediyeyi protesto etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki belediye binası önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, Alpullu Caddesi'nde yeni yapılan pazar yerinde tezgahların belirli kişilere verildiğini ve kendilerinin mağdur edildiğini öne sürdü.

Belediye yetkilileri de yer satın alamayan pazarcı esnafına tezgah açtırmadı.

- "Biz buraya kavga etmeye gelmedik"

Kırklareli Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Resul Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyeye yöntemlerinin doğru olmadığını ve bu durumun düzeltilmesi gerektiğini ilettiklerini belirtti.

Pazarcıların sorununun çözülmesi için mücadeleye devam edeceklerini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yeni yapılan pazar yerinde meyve ve sebze satan belli arkadaşlar yer aldı. Giysi satan arkadaşlarımız hem işin mali kısmıyla hem de ölçülerle ilgili sıkıntılardan dolayı tezgah açamadı. Bu aşamada direttikleri için esnafa tezgah açtırmadılar. Ekonominin en sıkıntı olduğu dönemlerde evine bir parça ekmek götürme noktasında zorluk çeken insanların bu pozisyona getirilmesi buradaki belediye ve belediye başkanının vermiş olduğu zoraki kararların sonucudur.

Biz buraya kavga etmeye gelmedik, hakkımızı hukukumuzu aramaya geldik. Belediyeden buradaki pazarcı esnafımızın rahat tezgah açabilecekleri bir ortamı açık ihale yöntemiyle değil mevcut açıktaki pazar yerini oraya taşımadan kaynaklı olan hakkı istiyoruz."

- "Olayı encümenimiz ile değerlendireceğiz"

Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu ise AA muhabirine yaptığı açıklamada pazar yerinde tezgah açma hakkı olmayanlara müdahale ettiklerini söyledi.

İhaleye girip hak kazananlar dışında kimsenin tezgah açamayacağını dile getiren Altayoğlu, "Yeni pazar yeri açıldı. İhalelerini yaptık. Kim para yatırdıysa ihaleden hak kazandıysa onlar açacak. Çeşitli oda başkanları da geldi konuştuk. Biz de olayı encümenimiz ile değerlendireceğiz. Yeni bir ihale açacağız. Sonuçlandıracağız. Bizim bu pazarda sürekliliği sağlamamız lazım. Bir hafta gelip diğer hafta gelmemesi olmaz. Hem pazarcıların menfaati hem de Hayrabolu halkının menfaatine çalışmalarımıza devam edeceğimiz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
belediye esnaf Pazarcı tepki

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