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Pazarcılardan CHP’li belediyeye protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 19:55 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde bir grup pazar esnafı, kendilerinin mağdur edildiklerini öne sürerek CHP’li Hayrabolu Belediyesini protesto etti.Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde pazarcı esnaf, Hayrabolu’ya yeni yapılan pazar yerinin belirli kişilere verildiğini ileri sürerek belediyeyi protesto etti.

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde bir grup pazar esnafı, kendilerinin mağdur edildiklerini öne sürerek CHP’li Hayrabolu Belediyesini protesto etti.

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde pazarcı esnaf, Hayrabolu’ya yeni yapılan pazar yerinin belirli kişilere verildiğini ileri sürerek belediyeyi protesto etti. Belediye binası önünde toplanan kalabalık grup, Alpullu Caddesi’nde yeni yapılan pazar yerinde tezgahların belirli kişilere verildiğini ve kendilerinin mağdur edildiğini öne sürdü.

Kırklareli Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Resul Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazarcı esnafının her zaman yanında olduklarını belirterek, sorunlarının çözülmesi için burada olduklarını söyledi.

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