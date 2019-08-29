HABER

Pazarcılardan Menemen Belediyesine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 14:01 | Son Güncelleme

Pazarda tezgah açmayan esnaf, belediye yönetimini protesto etti - İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar: - "Seçime bir ay kala sokağa inip 'Toplanan bu para yasal değil, ben 1 lira almayacağım' diyen şimdiki Belediye Başkanı Serdar Aksoy, bugün 17 bin 500 lira istiyor" - "Menemen'deki bu sorun çözülmezse İzmir pazarlarında da tezgah açmayacağız"

İZMİR (AA) - Menemen'de pazarcılar, ilçede tezgah açmayarak, belediye yönetimine tepki gösterdi.

Mermerli Mahallesi'nde bulunan pazar yerinde bir araya gelen pazarcılar, Menemen Belediyesine yürüdü. "Verilen sözler nerede?" ve "Esnaf burada başkan nerede" sloganları atan gruba, bazı Menemenliler alkışlarla destek oldu.

İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, yaptığı açıklamada, ilçede yaşananların kendilerini çok üzdüğünü, belediyenin uygulamalarıyla Menemen pazarında tezgah açan 980 esnafı mağdur ettiğini savundu.

Eski Belediye Başkanı Tahir Şahin'in döneminde başlanan ancak bitirilemeyen katlı pazar yeri için kendilerinden para istendiğini aktaran Acar, şöyle konuştu:

"Önceki Belediye Başkanı Tahir Şahin, 'Yeni pazar yeri yapmak için bütçem yok' diyerek esnaftan yasal olmayan yöntemlerle 2 milyon lira topladı. Esnafımız ona razıydı. Seçime bir ay kala sokağa inip 'Toplanan bu para yasal değil, ben 1 lira almayacağım' diyen şimdiki Belediye Başkanı Serdar Aksoy, bugün 17 bin 500 lira istiyor. Bundan önce yöneten de senin belediye başkanın ve partilindi."

Aksoy'un pazarcılara karşı tutumunu eleştiren Acar, şunları kaydetti:

"Eğer, '17 bin 500 lira verene yer veririm, vermezlerse de ahbabıma veririm' derlerse bunu da yedirmeyiz. Ellerinizi bu esnafın üzerinden çekin. Biz bu hafta pazarı açmadık, halkımızı mağdur etmek bizi de üzmüştür. Bunun sorumlusu biz değil Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'dur. Haftaya Menemen'deki bu sorun çözülmezse İzmir pazarlarında da tezgah açmayacağız."

Menemen Pazarcılar Derneği Başkanı Mahir Kodaş da her zaman diyalogdan yana olduklarını, Belediye Başkanı Aksoy'un taleplerine olumlu yanıt vereceğine inandığını söyledi.

PARTNER Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi
Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Toruntay: “Operasyonları sonuna kadar destekliyoruz”Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Toruntay: “Operasyonları sonuna kadar destekliyoruz”
İşçiler çöpte buldukları Atatürk portresini temizleyip kadın muhtara hediye ettiİşçiler çöpte buldukları Atatürk portresini temizleyip kadın muhtara hediye etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eylem Menemen Menemen Belediyesi pazar yeri Pazarcı slogan

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Anne ve babası kavga ederken araya girdi canından oldu!

Anne ve babası kavga ederken araya girdi canından oldu!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arkadaşını kalbinden bıçakladı, öldüğünü öğrenince teslim oldu

Arkadaşını kalbinden bıçakladı, haberi alınca teslim oldu

İstanbul'da ulaşımda hangi hatlar 24 saat hizmet verecek? (Metro ve İETT otobüs saatleri listesi)

İstanbul'da '24 saat ulaşım' dönemi!

FETÖ'nün Marmaris'teki suikast timini yakalayan Tuğgeneral Semih Okyar ile ilgili yeni gelişme!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

Eş cinayeti sanığı: Hakaret ettiği için vurdum, ambulans çağırmadım

Hakaret ettiği için vurdum, ambulans çağırmadım

İkinci Efes Olarak anılıyor! Aizanoi Antik Kenti'nde anıt mezar kalıntısına rastlandı

Aizanoi kazılarında 'anıt mezar' bulundu

Uyuşturucu operasyonunda yakalananlar adliyeye böyle getirildi

Uyuşturucu operasyonunda yakalananlar adliyeye böyle getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.