HABER

Pazarcıların silahlı kavgasında 2 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 14:13 | Son Güncelleme

Konya’da pazarcılar arasında çıkan silahlı kavgada bir pazarcı ile pazara alışverişe gelen bir kadın yaralandı.Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Yeniceoba Sokak üzerinde bulunan pazar yerinde meydana geldi.

Pazarcıların silahlı kavgasında 2 kişi yaralandı

Konya’da pazarcılar arasında çıkan silahlı kavgada bir pazarcı ile pazara alışverişe gelen bir kadın yaralandı.
Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Yeniceoba Sokak üzerinde bulunan pazar yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazarda balıkçı olduğu öğrenilen Melih T. ile henüz ismi öğrenilemeyen bir pazarcı arasında tartışma çıktı. Çıkan sözlü tartışma sonrası ismi alınamayan pazarcı yanında bulunan tabancayla Melih T’ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu Melih T. karnından o sırada pazara alışverişe gelen A.A. isimli kadın da bacağından yaralandı. İki kişiyi yaralayan şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılardan Melih T., Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine, A.A. ise Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Pazarcıların silahlı kavgasında 2 kişi yaralandı

Pazarcıların silahlı kavgasında 2 kişi yaralandı

Pazarcıların silahlı kavgasında 2 kişi yaralandı

PARTNERMiami güzeli nefes kestiMiami güzeli nefes kesti
Tarlada darp edilmiş ve vücudunda yanıklarla bulunduTarlada darp edilmiş ve vücudunda yanıklarla bulundu
Emlak dolandırıcılarına özel harekat destekli dev operasyon: 30 gözaltıEmlak dolandırıcılarına özel harekat destekli dev operasyon: 30 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Dünya devi milli yıldızı istiyor! 20 milyon...

Dünya devi milli yıldızı istiyor! 20 milyon...

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şule Çet davasında adli tıp uzmanından cinsel saldırı iddiası

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.