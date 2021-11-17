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Pazarcılarla hurdacıların jeneratör kavgası: 4 yaralı

17.11.2021 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar'da pazarcılar ile jeneratörlerini almakla suçladıkları hurdacılar arasında bıçaklı baltalı kavga çıktı. Çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pazarcılarla hurdacıların jeneratör kavgası: 4 yaralı

Olay, saat 21.00 sıralarında 15 Temmuz Mahallesi 1418. Sokak'ta meydana geldi.

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BALTA VE BIÇAKLA SALDIRDILAR

İddialara göre pazarcılar, kendilerine ait olan jeneratörü gördükleri hurdacıların oturduğu sokağa yakınlarını da yanlarına alarak geldi. Sokakta karşılaşan hurdacılar ile pazarcılar birbirlerine balta ve bıçakla saldırdı.

4 YARALI

Kavga sonucunda 4 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olaya müdahale etmesinin ardından yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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Bağcılar
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