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  4. Pazarcılık yapan esnaftan ilginç çözüm! HES kodunu kartona yazıp boynuna astı

Pazarcılık yapan esnaftan ilginç çözüm! HES kodunu kartona yazıp boynuna astı

09.03.2021 09:47 | Son Güncelleme:
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Salgınla mücadelede HES kodu uygulamasının başlaması, ilginç çözüm yollarını da beraberinde getirdi. Sakarya’nın çeşitli ilçelerinde pazarcılık yapan vatandaş, HES kodunun, isminin ve soy isminin yazılı olduğu kartonu boynuna asarak satış yapmaya başladı.

Sakarya’nın çeşitli ilçelerinde pazarcılık yapan Erhan Kukuloğlu, pandemi tedbirleri kapsamında zorunlu hale getirilen HES kodu uygulamasında ilginç bir çözüm buldu. Kukuloğlu, HES kodunun, isminin ve soy isminin yazılı olduğu kartonu boynuna asarak satış yapmaya başladı. Güvenlik güçlerine yardımcı olmak adına ve diğer arkadaşlarına örnek teşkil etmek adına böyle bir uygulamaya başvurduğunu belirten Kukuloğlu, hazırladığı kartonu pazar yerinin yanı sıra aracına da astığını belirtti.

"BENİ GÖRENLER TEBRİK EDİYOR"

HES kodunu telefondan göstermenin zor olduğunu söyleyen Kukuloğlu, "Bende hem zor olduğu için, hem de başka arkadaşlara örnek olsun diye bu şekilde yapmaya karar verdim. Beni görenler tebrik ediyor. Polisler, bekçiler ve zabıtalar da tebrik ediyor. Hatta bazı vatandaşlar benimle fotoğraf çektiriyor. Geyve ilçesinde de pazarcılık yaparken emniyet müdürü beni görüp, tebrik etmişti. Diğer ilçe pazarlarına da gittiğim için hepsinde bunu kullanıyorum. Pazar yerinde uyguluyorum, diğer günlerde de aracıma asıyorum ve uygulamalarda direkt onu gösteriyorum" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya HES kodu

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