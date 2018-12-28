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Pazarda alışveriş yapan kadının başından vurulması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 09:46 | Son Güncelleme

Çanakkale'de, 18 Aralık'ta halk pazarında alışveriş yaptığı sırada, başından silahla vurulan kadın, hastanede öldü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, halk pazarında alışveriş yaparken, iki kişinin tartışması esnasında arada kalan ve silahla başından vurularak ağır yaralanan kadın, 10 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Filiz Çayırlı (35) 18 Aralık'tan bu yana tedavi gördüğü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aralarında husumet bulunan arkadaşıyla pazar yerinde kavga eden Hasan T, silahıyla 3 el ateş etmiş, bu sırada halk pazarında alışveriş yapan Filiz Çayırlı, merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Bir kişinin de sırtından yaralandığı olayın ardından Hasan T, polis ekiplerince yakalanmış, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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Çanakkale Pazarda alışveriş yapan kadının başından vurulması

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