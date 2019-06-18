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Pazarda alışveriş yaparken cep telefonu çalındı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 09:50 | Son Güncelleme

ADANA'da pazarda alışveriş yapan Halit K.'nin (66) gömlek cebinden cep telefonunu çalan Ömer K.

Pazarda alışveriş yaparken cep telefonu çalındı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da pazarda alışveriş yapan Halit K.'nin (66) gömlek cebinden cep telefonunu çalan Ömer K. (31), polis tarafından yakalandı. Çalma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı'ında meydana geldi. Ömer K., elindeki poşetle perdeleme yaparak sokakta alışveriş yapan Halit K.'nın gömlek cebindeki cep telefonunu çekip, aldı. Bir süre sonra telefonunun olmadığını fark eden Halit K., polisi aradı. Olay yerine gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Kısa sürede yakalanan Ömer K.'nin cezaevinden yeni çıktığı belirlendi. Ömer K. sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Pazarda alışveriş yaparken cep telefonu çalındıPazarda alışveriş yaparken cep telefonu çalındıPazarda alışveriş yaparken cep telefonu çalındıPazarda alışveriş yaparken cep telefonu çalındı

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