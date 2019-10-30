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Pazarda bıçaklı kavga: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 16:56 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki pazar yerinde, esnaf arasında borç- alacak yüzünden çıkan bıçaklı kavgada, 1'i kadın 3 kişi yaralandı.

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki pazar yerinde, esnaf arasında borç- alacak yüzünden çıkan bıçaklı kavgada, 1'i kadın 3 kişi yaralandı. Kavgaya karıştığı öne sürülen 3 kişi, gözaltına alındı.
Olay, saat 13.30 sıralarında, Kuşpınar Mahallesi'ndeki 'sosyete pazarı' olarak bilinen pazar yerinde meydana geldi. İki grup esnaf arasında, iddiaya göre, borç- alacak yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet A. bıçakla bacağından, Kazım Y. ile Zeynep E. de tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis, kavgaya karıştığı ileri sürülen 3 kişiyi gözaltına aldı.

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