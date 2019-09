Pazarda çay yerine kavun ikram ediliyor

Ağrı’da sebze pazarında vatandaşlar, kahvehanelerde birbirlerine çay ikram etmek yerine kavun ikram ediyor.

Hasat mevsiminin başlaması ile birlikte Ağrı’da, Muş, Erzurum, Iğdır gibi illerden getirilen günde ortalama 50 tona yakın kavun tüketiliyor. Çevre illerden ve Ağrılı çiftçilerin bostanlarında yetiştirilen kavunları alıp, pazar tezgahlarında satan pazar esnafı, vatandaşların birbirlerine çay yerine pazardan aldıkları kavunları ikram ettiklerini söyledi.

Ağrı’da bu mevsimde hemen her tezgahta kavunlara rastlamak mümkünken fiyatının uygun olması ve tadının güzel olması Ağrılıların yoğun ilgisine sebep oluyor.

Çok uzun yıllardan beri Ağrı sebze pazarında hasat mevsiminden sonra kavun sattığını belirten İhsan Polat, Ağrı’ya her yıl bu mevsimde günlük ortalama 50 ton kavunun giriş yaptığını söyledi. Kurduğu tezgahta iki günde ortalama 1 tona yakın kavun sattığını ifade eden Polat, Muş, Erzurum, Iğdır gibi çevre illerde yetişen kavunların oldukça tatlı olduğunu ve vatandaşların çay ocaklarına gidip, çay içmek yerine kurdukları tezgahların başına gelerek kavun yediklerini dile getirdi.

Kavunların tanesini 1 liradan sattıklarını ve vatandaşların çoğu zaman çuvallarla satın aldıklarını aktaran Polat, “Kavun hasadı bölgemizde başladı. Bu mevsimde günlük 50 tona yakın kavun getiriliyor Ağrı’ya. Hemen her tezgahta ve köşe başında seyyar satıcılarda görebilirsiniz. Getirilen kavunların tadı oldukça tatlı. Millet özellikle köylerde yaşayan vatandaşlar çuvallara doldurup götürüyor. Biz de burada tanesini bir liraya satıyoruz. İnsanlar bu zamanlarda oldukça satın alıyor. Özellikle sebze pazarımızda kavun satan herkes ayrıca tezgahlarının yanına masa ve sandalyeler bırakıyor. Çünkü vatandaşlar çoğu zaman kahveye gitmek yerine buraya gelip tanesi bir liradan kavun alıp, tezgahın başında birbirlerine ikram ediyorlar. Burada yiyorlar. Bizim bu kavunların tadı da çok güzel” şeklinde konuştu.