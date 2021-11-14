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  4. Pazarda dehşeti yaşadı! Bıçaklandı, tekme ve yumruklarla dövüldü

Pazarda dehşeti yaşadı! Bıçaklandı, tekme ve yumruklarla dövüldü

14.11.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beyoğlu'nda pazarda tezgah açan satıcıyı defalarca bıçaklayan, tekme ve yumruklarla döven saldırgan kameraya yakalandı. Hastaneye kaldırılan pazarcının gördüğü şiddete rağmen saldırgandan şikayetçi olmadığı öğrenildi. Saldırgan, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Pazarda dehşeti yaşadı! Bıçaklandı, tekme ve yumruklarla dövüldü

İstanbul'daki Beyoğlu Bülbül Mahallesi’nde meydana gelen olayda pazarcı Selahattin Yeşilçeçen, tezgahını kurarak müşteri beklemeye başladı. Bir süre sonra tezgaha gelen bir şahıs, henüz bilinmeyen bir sebeple Yeşilçeçen ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine tezgahtaki bıçağı alan şahıs, pazarcı Yeşilçeçen’e saldırmaya başladı.

DEFALARCA BIÇAKLADI! ELİNDEN BIÇAK ALININCA DARP ETTİ

Şahsın bıçakla saldırması üzerine pazarcı, arkadaşlarının yanına doğru kaçmaya çalıştı. Bu sırada diğer pazarcılar araya girerek, saldırganı sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Saldırgan şahıs elindeki bıçakla Yeşilçeçen’i defalarca bıçakladı. Bu sırada pazarcıların bıçağı alması üzerine şahıs, bu kez de tekme ve yumruklarla saldırarak darp etti.

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PAZARCI SALDIRGANDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Yaşanan olayın ardından şahıs ve yanındaki kişi kaçarak kayıplara karıştı. Olayın ardından pazarcı esnafı yaralı Selahattin Yeşilçeçen’i Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine götürdü. Ayakta tedavisi yapılan Yeşilçeçen’in durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, pazarcının şikayetçi olmadığı saldırgan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

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PAZARCININ BIÇAKLANDIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, Beyoğlu’nda pazar tezgahına gelen şahısların pazarcıyı önce bıçaklayıp daha sonra darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların tartıştığı daha sonra bıçağı defalarca pazarcıya vurduğu daha sonra darp ettiği görülüyor.

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İHA

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Beyoğlu
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