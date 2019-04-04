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Pazarda kaybettiği telefon, uydudan takip edilerek bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2019 12:56 | Son Güncelleme

ANTALYA'da polis, Hafize Beypınar'ın pazarda alışveriş yaparken kaybettiği cep telefonunu, uydudan takip ederek buldu.

Pazarda kaybettiği telefon, uydudan takip edilerek bulundu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da polis, Hafize Beypınar'ın pazarda alışveriş yaparken kaybettiği cep telefonunu, uydudan takip ederek buldu. Telefonu bulup kullanan H.S. adlı kadın hakkında 'Buluntu eşya üzerinde tasarruf yapmak' suçundan işlem yapıldı.
Olay, 29 Mart günü saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi İsmail Cem Caddesi üzerinde kurulan semt pazarında meydana geldi. Pazarda alış veriş yapıp, eve dönen Hafize Beypınar, telefonunun olmadığını fark etti. Eşinin telefonundan, kendi telefonunu aramasına rağmen yanıt alamayan Beypınar, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği'ne giderek, durumu bildirdi.
Araştırma başlatan polis, 'telefonumu bul' uygulamasından, cep telefonunun Meydankavağı Mahallesi 1608 Sokak'taki bir apartmanda olduğunu belirledi. Çalışmalarını bu apartmana yoğunlaştıran polis, 3'üncü kattaki 8 numaralı daireden yoğun sinyal alındığını tespit etti. Mahkemeden alınan arama kararı doğrultusunda eve giden polis, kapıyı açan H.S.'den(58) telefonu teslim etmesini istedi. H.S. de telefonu polise verdi. H.S. hakkında 'Buluntu eşya üzerinde tasarruf yapmak' suçundan işlem yapıldı. Cep telefonu Hafize Beypınar'ın eşi İbrahim Beypınar'a teslim edildi.

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