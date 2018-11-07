Pazarda muz satan çocuğu yağmaladılar

Pakistan'da Sheikhpura bölgesinde bulunan bir pazarda at arabası üzerinde muz satarak aile bütçesine katkıda bulunan çocuğu bir grup yağmalayarak muzlarını çaldı. Kendisinden yaşça büyük insanlara karşı koymaya gücü yetmeyen çocuk, atını sürerek oradan uzaklaşmaya çalıştı.
O anları kaydeden bir cep telefonu kamerası ile sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki çekti. Pakistan hükümeti olaya el atarak küçük çocuğa bir miktar tazminat ödedi.
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