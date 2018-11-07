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Pazarda muz satan çocuğu yağmaladılar

İLGİNÇ HABERLER  | 07.11.2018 09:35 | Son Güncelleme

Pakistan'da pazarda at arabası üzerinde muz satan çocuk, bir grup tarafından yağmalandı. Tüm dünyaya kısa sürede yayılan bu görüntü büyük tepki çekti

Pakistan'da Sheikhpura bölgesinde bulunan bir pazarda at arabası üzerinde muz satarak aile bütçesine katkıda bulunan çocuğu bir grup yağmalayarak muzlarını çaldı. Kendisinden yaşça büyük insanlara karşı koymaya gücü yetmeyen çocuk, atını sürerek oradan uzaklaşmaya çalıştı.

O anları kaydeden bir cep telefonu kamerası ile sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki çekti. Pakistan hükümeti olaya el atarak küçük çocuğa bir miktar tazminat ödedi.

paksitan


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Anahtar Kelimeler:
Pazar Muz Çocuk Pakistan

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