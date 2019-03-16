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Pazarda sebze satan öğrenciler, duraklara kütüphane yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 14:34 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir grup öğrenci, pazar yerinde meyve sebze satışı yapan bir grup öğrenci, elde ettikleri gelirle Kütüphaneler Haftası'nda otobüs duraklarında kitaplık oluşturacak.

Pazarda sebze satan öğrenciler, duraklara kütüphane yapacak

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir grup öğrenci, pazar yerinde meyve sebze satışı yapan bir grup öğrenci, elde ettikleri gelirle Kütüphaneler Haftası'nda otobüs duraklarında kitaplık oluşturacak.
Manavgat'taki Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi'nden bir grup öğrenci, otobüs duraklarına kitaplık kurmak amacıyla sosyal sorumluluk projesi başlattı. Proje kapsamında ilçedeki bir seradan domates, biber, halden de çeşitli sebzeler alan öğrenciler, Manavgat Belediyesi tarafından cumartesi pazarında kendilerine ayrılan yerde satış yaptı. Öğrenciler, elde ettikleri gelirle 25 Mart'ta kutlanacak olan Kütüphaneler Haftası'nda Manavgat'ta otobüs duraklarına kitaplık kurmayı hedefliyor.
Projenin danışmanlığını yapan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yücel Aslan, öğrencilerden otobüs duraklarına kitaplık yapma projesi geldiğinde neler yapılması gerektiğini planladıklarını belirtti. Bahçeşehir Koleji'nin eğitim anlayışı gereği, yardım toplamak yerine öğrencilerin kazandıkları paralarla kitaplık oluşturulması fikrinden hareket ettiklerini anlatan Aslan, "Biz çocuğumuzu sahada etkin bir şekilde alınteri döktürerek, çocuğu hayata hazırlayarak, emeği öğreterek bu kazancı topluma faydalı bir proje haline getiriyoruz. Bugün cumartesi pazarında bir tezgah açtık. Çocuklarımız seraya gitti, domatesin kesiminden paketlemesini yaptı. Bugün tezgah açtılar. Burada elde ettikleri kazançla 25 Mart Kütüphaneler Haftası'na Manavgat'ta şehir merkezinde yer alan otobüs duraklarının içerisinde kitaplıklar oluşturacaklar. Kütüphaneli durağa dönüştürmüş olacağız" dedi.
9A sınıfı öğrencisi Anastasia Tozlu, hazırladıkları sosyal sorumluluk projesine çok önem verdiklerini belirterek, "Bu projeyle otobüs duraklarına kitaplıklar oluşturacağız. İnsanlar duraklarda beklerken kitap okuyabilecek. Bu proje için domates, patates, soğan gibi sebze ve meyvelerin pazarda satışını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.
9B sınıfı öğrencilerinden Bedirhan Duran Dönmez de duraklara kütüphane kurmak için pazarda sebze sattıklarını söyledi. Dönmez, vatandaşların ilgisinin oldukça iyi olduğunu ve satış yaptıklarını kaydetti.

FOTOĞRAFLI

Pazarda sebze satan öğrenciler, duraklara kütüphane yapacakPazarda sebze satan öğrenciler, duraklara kütüphane yapacakPazarda sebze satan öğrenciler, duraklara kütüphane yapacakPazarda sebze satan öğrenciler, duraklara kütüphane yapacak

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