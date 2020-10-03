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Pazarda tanesi 10 TL! Avokado, hırsızların hedefi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 10:27 | Son Güncelleme

Antalya Kumluca'da avokado bahçeleri, hırsızların yeni hedefi oldu. Avokadonun tanesinin pazarda 10 liraya satılması sonrasında, ilçedeki birçok bahçede hırsızlık yaşandı.

Pazarda tanesi 10 TL! Avokado, hırsızların hedefi oldu

Antalya Kumluca'da avokado üreticisi çiftçi, son günlerde çok sayıda bahçede hırsızlık yaşanması üzerine gece gündüz nöbet tutmaya başladı. Avokadonun pazarda tanesinin 10 liradan satılıyor olması, bu meyveyi hırsızların yeni hedefi haline getirdi. Hırsızlar insanların olmadığı avokado bahçelerine gün içinde, insanların yoğun yaşadığı bahçelere ise gece giriyor.

'CESARETİ OLAN VARSA, BUYURSUN GELSİN'

Kumluca Salur Mahallesi'nde avokado üreten Şaban Deveci (55), ruhsatlı otomatik av tüfeğiyle gece gündüz bahçesinde beklediğini söyledi. 25 Ağustos'ta meyvelerinin çalındığını anlatan Şaban Deveci, “7/24 avokado bahçesindeyim. Bekliyorum. Cesareti olan varsa buyursun gelsin. Hem iki ayaklıyı bekliyorum hem dört ayaklıyı. Artık burama geldi. Ben bu bahçede alın teri döküyorum. Şu vücudumdaki tere bakın. Ben niçin çalışıyorum. Çocuklarımı beslemek için çalışıyorum. Helal rızık için çalışıyorum. Vatandaş gelsin de çalsın gitsin diye çalışmıyorum. Çalınmadık ağaçlardaki meyvelere bakın. Hepsi bu şekildeydi. 400- 500 meyvesi olan ağaçlarım vardı. 10-15 meyve kalmış. Ben bu ağaçları nasıl gübreleyip su vereceğim. Boş ağaçlara bakmış olacağım. Meyvesi olan sayılı 3-5 ağacım kalmış. Buyursunlar gelsinler onları da toplasınlar cesaretleri varsa. Meyvelerimi çalarken ağaçlarımın dallarını kırmışlar. Bir de sigara paketlerini düşürmüşler bahçemim içine. Bu meyvelerin tanesi pazarda 10 lira. Biz de çocuk besliyoruz. Çözüm bulunmasını istiyorum. Devlet büyüklerimiz bulsun bunun çözümünü" dedi.

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Her gün 24 saat bahçesinde beklediğini aktaran Şaban Deveci, "Evi unuttum. Hanım ne şekilde onu bile unuttum. Çocuklarımı nasıl beslerimin peşindeyim. Rızkımı bekliyorum. Bir kez daha söylüyorum. Cesareti olan varsa buyursun gelsin. Ne demek istediğimi anlamışlardır. Bir boşluğumu buldular çaldılar. Çocuğumu evlendirecektim. Davetiye dağıtıyordum. Olgunlaşmamış meyveyi toplayıp da ne yapacak bu adam. Bilse zaten çalmazdı. Hırsızlar toplarken birini yere düşürmüşler. Eve alıp götürdüm. Buruşup gitti. O tarihte o meyve yenmez. Ama hırsızlar topladı. Bu tarihten sonra olsa yenirdi" diye konuştu.

'TUZAK KURDUM KOLAYSA BİR DAHA GELSİNLER'

Narenciye Mahallesi'nde 5 dönüm alanda avokado ağaçları bulunan Yusuf Torun ise, “Pazar günü bahçeme geldiğimde meyvelerim duruyordu. Bahçeme gece girmişler. Ya pazar ya da pazartesi akşamı girmişler. Tel örgüyü kesip girmişler. Ben bahçemi beklemiyorum. Ama değişik tuzaklar kurdum. Kolaysa bir daha gelsinler. Meyvesi toplanmadık 3-5 ağacım kalmış. 30 bin lira zararım var" dedi.

Kaynak: DHA

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