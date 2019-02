Pazardaki balıkçıdan İmamoğlu’na destek: “Baba kurtuluş sende, bizi sen kurtaracaksın”

“Binaların güvenliği milli bir meseledir, siyaseti olmaz”

Pazardaki turun ardından Ziya Gökalp Mahallesine geçen İmamoğlu, burada ilçe Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışına katılarak, kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa hitap etti. Kentsel dönüşüme yönelik konuşan İmamoğlu, “Deprem Allah esirgesin, binaların güvenliği bu toplum adına söylüyorum milli bir meseledir. Siyaseti olmaz, siyasi partisi olmaz. Şu güzel evlerinde oturan bu güzel insanlar yuvalarında güvenle otursun isterim. Kim yapmışsa, hizmet etmişse başımın üstünde taşırım. Ama ne yazık ki, bakın 20 sene önce depremi yaşadık, İstanbul’da çuvalladılar. Bir şey yapmadılar, yapamadılar. Bakın bina çöktü 21 canımız kaybettik. Allah korusun, deprem her zaman kapıdadır. Şu an ilk yapmamız gereken inanın dua etmek. Benim ettiğim dua şu, ‘Allah’ım inşallah deprem gelmesin, geç gelsin’ çünkü bir an önce kentsel dönüşüm işine bu şehirde güvenilir, inanılır yöneticilerle şarttır. Hepiniz başkan olacaksınız, 16 milyon başkan olacak İstanbul’da” diye konuştu.