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Pazardaki kadının cep telefonunu çalan kadın hırsızlar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 18:46 | Son Güncelleme

Bursa’da pazarda alışveriş yapan yaşlı kadının montunun cebindeki cep telefonunu perdeleme yaparak çalan 3 kadın hırsız pazardaki güvenli timleri tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi’ndeki semt pazarında alışveriş yapar yaşlı bir kadının etrafını saran 3 kadın, perdeleme yaparak yaşlı kadının mantosunun cebinden cep telefonunu çaldı.

Pazardaki kadının cep telefonunu çalan kadın hırsızlar yakalandı

Bursa’da pazarda alışveriş yapan yaşlı kadının montunun cebindeki cep telefonunu perdeleme yaparak çalan 3 kadın hırsız pazardaki güvenli timleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi’ndeki semt pazarında alışveriş yapar yaşlı bir kadının etrafını saran 3 kadın, perdeleme yaparak yaşlı kadının mantosunun cebinden cep telefonunu çaldı. O sırada pazarda bulunan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri hırsızlık şüphelisi 3 kadını kıskıvrak yakaladı. S.K.(53),S.K.(37) ve M.B.(23) emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevkedildi. üzerinde yaşlı kadına ait telefon çıkan M.B. tutuklanırken S.K. ve S.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Pazardaki kadının cep telefonunu çalan kadın hırsızlar yakalandı

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