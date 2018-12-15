HABER

Pazardaki kavgada başından vurulan çocuk kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.12.2018 16:38 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de geçen hafta, kanatlı hayvan pazarında çıkan kavga sırasında olay yerinden geçerken başından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanan Özgür Kaya (13), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Pazardaki kavgada başından vurulan çocuk kurtarılamadı

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de geçen hafta, kanatlı hayvan pazarında çıkan kavga sırasında olay yerinden geçerken başından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanan Özgür Kaya (13), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, 9 Aralık Pazar günü Uluönder Mahallesi Malkoçbey Sokak'ta bulunan kanatlı hayvan pazarında meydana geldi. Hüseyin T. (53) ve oğlu Yıldırım T. (26), aralarında husumet bulunan kişilerle karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşürken, baba- oğul, karşı taraftan Refiye Tiftik'i (63) yumrukladı. Hüseyin T. ve Yıldırım T., daha sonra araçlarından aldıkları iki av tüfeğiyle kavga ettikleri kişilere doğru ateş etti. Metin Tiftik (46) sol koluna, Ahmet Kıllıoğlu (43) sol omzuna ve olay yerinden geçen ve kavgayla ilgisi olmayan Eskişehir Hızırbey İmam Hatip Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Özgür Kaya da başına isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis ekipleri, otomobille kaçan Hüseyin T. ve oğlu Yıldırım T.'yi kısa sürede av tüfekleriyle yakaladı. Hüseyin T. tutuklandı, oğlu Yıldırım T. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
YARALI ÇOCUK KURTARILAMADI
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Özgür Kaya, dün, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özgür Kaya, bugün Eskişehir'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Pazardaki kavgada başından vurulan çocuk kurtarılamadıPazardaki kavgada başından vurulan çocuk kurtarılamadı

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
PKK/YPG'li teröristler Rasulayn'da hendek kazıyorPKK/YPG'li teröristler Rasulayn'da hendek kazıyor
Birlikte eğlendiği çift, parası ve otomobilini gasbedip boğmuşBirlikte eğlendiği çift, parası ve otomobilini gasbedip boğmuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP’nin İstanbul ve Ankara adayları kesinleşti! Canlı yayında duyurdu

CHP’nin İstanbul ve Ankara adayları kesinleşti! Canlı yayında duyurdu

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Elektronik ticarette 'Güven Damgası' uygulaması başladı

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Elektronik ticarette 'Güven Damgası' uygulaması başladı

Ankara'da su faturalarında indirim!

Ankara'da su faturalarında indirim!

CHP Adana, Antalya ve Bursa adayları belli oldu! Ümraniye için ise 'Geri çekil' talimatı

CHP Adana, Antalya ve Bursa adayları belli oldu! Ümraniye için ise 'Geri çekil' talimatı

Bakanlıktan aile hekimliğiyle ilgili yeni hamle: Aile Hekiminizi Erken Tanıyın kampanyası

Bakanlıktan aile hekimliğiyle ilgili yeni hamle: Aile Hekiminizi Erken Tanıyın kampanyası

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mucize kurtuluş! Herkes şaştı kaldı

Mucize kurtuluş! Herkes şaştı kaldı

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

Tam 2 kilo! Karnından çıktı! Doktorlar şaşkın: İlk kez karşılaşıyoruz

Tam 2 kilo! Karnından çıkanlar şoke etti

İğrenç olay! 65 yaşındaki adam 13 yaşındaki kızı tenhaya götürüp...

65 yaşındaki adam 13 yaşındaki kızı tenhaya götürüp...

Tabancayla oynarken babasını öldürmüştü! İbretlik fotoğraf

Tabancayla oynarken babasını öldürmüştü! İbretlik fotoğraf

Markette korkunç olay! Kıskandı, 44 yerinden bıçakladı

Markette korkunç olay! Kıskandı, 44 yerinden bıçakladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.