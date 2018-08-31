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Pazardaki kazada can veren kadınların cenazeleri defnedildi, sürücü tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 17:25 | Son Güncelleme

BURSA'da, alkollü Ercan Konuk'un (64), otoparktan çıkarken cipinin direksiyon kontrolünü yitirip, sahil kenarında bulunan Köylü Pazarı'ndaki dükkanına girmesi sonucu yaşamını yitiren Bahtınur Bora (58) ile Hatice Bilgin'in (64) cenazeleri, toprağa verildi.

Pazardaki kazada can veren kadınların cenazeleri defnedildi, sürücü tutuklandı

Osman ŞİŞKO- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, alkollü Ercan Konuk'un (64), otoparktan çıkarken cipinin direksiyon kontrolünü yitirip, sahil kenarında bulunan Köylü Pazarı'ndaki dükkanına girmesi sonucu yaşamını yitiren Bahtınur Bora (58) ile Hatice Bilgin'in (64) cenazeleri, toprağa verildi. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Konuk, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaza, dün akşam, Mudanya ilçesine bağlı Trilye Mahallesi'nde meydana geldi. Alkol alıp, direksiyon başına geçen Ercan Konuk yönetimindeki 34 EN 4579 plakalı cip, kontrolden çıkıp, sahil kenarında bulunan Köylü Pazarı'ndaki zeytin dükkanına girdi. Cip, daha sonra pazar yerinin bitişiğindeki jandarma noktasına çarparak, durabildi. Kazada dükkanda zeytin satan Bahtınur Bora ve Hatice Bilgin yaşamını yitirirken, Binnaz Mersin (64) ise yaralandı. Kaza sonrası sürücü Ercan Konuk, gözaltına alındı.
'EVİMİZİN TEK GELİRİNİ EŞİM SAĞLIYORDU'
Bahtınur Bora ile Hatice Bilgin için bugün öğle vakti Zeytinbağı Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, kadınların aileleri ile yakınlarının yanı sıra Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz katıldı. Şeker hastalığı nedeniyle bacağı kesildiği için taziyeleri oturduğu sandalyede kabul eden Hatice Bilgin'in eşi Celal Bilgin, "Evimizin tek gelirini eşim, sattığı zeytin ile karşılıyordu" dedi. Bahtınur Bora'nın oğlu Ali Bora da cenazede yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi.
CAMİ İMAMI: BU İNSAN, ALLAH'IN KARŞISINA NE YÜZLE ÇIKAR?
Zeytinbağı Camii'nin imamı Zafer Ata, cenaze töreninde, kaza sırasında alkollü olduğu belirlenen sürücüye tepki gösterdi. Ata, "Elim kaza, diyoruz; ama bu kaza öyle değil. Biraz da bizim elimizde olan bir şey. Duyduğumuz kadarıyla sürücü aşırı alkollüymüş. Bunu içen de içmeyen de zararlı bir şey olduğunu biliyor. Allahü teala, bunu boş yere haram kılmamış. Bunun bir hikmeti var. İnsanlara faydalı olan her şeyi Cenab-ı Allah helal kılmıştır. 'Bu haramı işleyip, bu evlerin içine ateş salan bu insan, Allah'ın karşısına ne yüzle çıkar?' diye hepimiz düşünelim. Bu olaylardan hepimiz ders almamız lazım" diye konuştu.
Bahtınur Bora ile Hatice Bilgin'in cenazeleri, cuma namazı sonrası kılınan namazların ardından götürüldüğü Tirilye Mezarlığı'nda toprağa verildi.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Kaza sırasında alkollü olduğu belirlenen cip sürücüsü Ercan Konuk, gözaltındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'taksirle adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Konuk'un, ifadesinde, aracın kilitlenmesi sonucu kaza yaptığını söylediği öğrenildi.

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Pazardaki kazada can veren kadınların cenazeleri defnedildi, sürücü tutuklandıPazardaki kazada can veren kadınların cenazeleri defnedildi, sürücü tutuklandıPazardaki kazada can veren kadınların cenazeleri defnedildi, sürücü tutuklandıPazardaki kazada can veren kadınların cenazeleri defnedildi, sürücü tutuklandı

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