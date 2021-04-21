Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu! İçinden çıkan şeyi önce anlamadı ama...

Taylandlı polis memuru Phongsakorn Chantana, her zamanki gibi akşam yemeğini yerken hayatının dakikalar içinde değişeceğinden haberi yoktu.

Yemek için bir torba deniz salyangozu satın alan ve bunları karısıyla yemeğe koyulan Chantana, bir anda ağzında yuvarlak ve sert bir cisim ısırdı. Yediği şeyi tüküren ancak gördüğü şeyin ne olduğunu bilmediği için bununla pek ilgilenmeyen adam, karısının dikkati sayesinde servete konduklarını anladı.

Eşinin bir anda ''Bu bir Melo incisi'' diye bağırmasının ardından ne yapacağını bilemeyen adam, söz konusu inciyi onay için yetkililere göstereceklerini söyledi.

ŞİMDİDEN FİYAT TEKLİFLERİ GELİYOR

Phongsakorn, "Birçok kişiye ve yetkiliye gösterdik. Bunun Melo Melo incisi olduğunu söylediler. Ancak emin olmak için inciyi muayeneye göndereceğiz. Eğer öyleyse bu bizim için büyük bir şans. Daha gerçekliği konusunda net bir şey yok ama şimdiden fiyat teklifleri alıyoruz. İnsanlar binlerce sterlin teklif ediyor. Açıkçası hala şaşkınız'' diye konuşuyor.

ORTALAMA DEĞERİ 1 MİLYONDAN FAZLA

Melo Melo olarak bilinen ve deniz salyangozları tarafından oluşturulan portakala benzeyen inciler servet değerinde. Melo incilerinin değerinin ortalama 150 bin sterlin (1 milyon 600 bin TL) olduğu ifade ediliyor.

Volutidae adı verilen deniz salyangozlarından çıkan Melo incileri genellikle Myanmar kıyılarında Güney Çin Denizi ve Andaman Denizi'nde bulunuyorlar.

