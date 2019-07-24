Pazardan aldığı tavukla çiftlik kurdu

"Hanımla bir gün evde otururken konuştuk; 'Köy yumurtası işine başlayalım mı, tavuklara bakar mısın' dedim. O da bana, 'Ben de sana yardımcı olurum beraber bakarız' dedi. Sabah kalkıp hemen hayvan pazarına gittim. Sadece bir tavuk kalmıştı, onu da 30 liraya satın aldım. Bir tavukla başladık ve bu zamanla 2 bin tavuğa çıktı. Sonraki dönemlerde de biz hindi palazı aldık ve onları büyüttük. Daha sonra vatandaşlardan kaz talebi olunca nasıl olsa biz bu işi yapıyoruz dedik. Kanatlı sektörüne girişimizden dolayı da tavuk, hindi besliyoruz, kaz da besleyelim dedik."

Hedeflerinin Türkiye'nin 81 iline ve yurt dışına ihracat yapmak olduğunu aktaran Özmen, şöyle devam etti:

Selçuk Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir kargo firmasıyla anlaşarak Türkiye'nin dört bir yanına kanatlı hayvan ve yumurta gönderdiğini söyledi.

Özmen, çiftlikte ürettikleri yumurtaları Erzurum, Kars, Ardahan ve Van'a da gönderdiklerini söyledi.

Yumurtalarının organik olduğunu ve özel ambalajlarda satışa sunulduğunu aktaran Özmen, "Şu an 2 binin üzerinde tavuğumuz, 500 hindi ve bin tane de Alman mastı dediğimiz cinsten kazımız var. Ürünlerimizi ağırlıklı olarak Kars, Ardahan, Bursa ve İstanbul gibi şehirlere gönderiyoruz. Biz her yıl biraz daha büyümek, bu işi daha profesyonelce yapmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Özmen, "Burası aile çiftliği. Anne, baba, kardeşlerin yanı sıra 2 elemanımız da var. Çiftlikte aktif olarak 6 kişi çalışıyoruz. Çiftçi diyor ki 'Biz hiç kazanmıyoruz, zarar ediyoruz.' Kardeşim çalışmıyorsun ki çalışırsan kazanırsın. Çalışana iş çok, para da kar da çok. İnternette görüp de çiftlik kurulmaz. Bu işi yapmak için işin ehline sormak lazım. Onlardan bilgi almak lazım." dedi.

Çiftliğin adının "Osmanlı" olduğunu belirten Özmen, dedesi Osman Özmen'den esinlenerek bu adı verdiğini sözlerine ekledi.

