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Pazardan dönerken kamyon çarpan kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 18:02 | Son Güncelleme

  KOCAELİ'NİN Kartepe ilçesinde ışıklı kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Güldana Dede (59), kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Pazardan dönerken kamyon çarpan kadın öldü

Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'NİN Kartepe ilçesinde ışıklı kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Güldana Dede (59), kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, D-100 Karayolu Kartepe Köseköy Işıklar mevkiinde meydana geldi. Işıklı kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan ve elinde pazar arabası bulunan Güldane Dede'ye Mümin Ö. idaresindeki 41 HB 519 plakalı kamyon çarptı. Kazayı görenler 112 ve polisi arayarak yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekipleri, kamyonun lastiğinin altında yaklaşık 5 metre sürüklenen kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Güldane Dede'nin pazar arabası ve ayakkabıları kamyonun altında kalırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri, kazanın olduğu kavşağı trafiğe kapatarak incelemelerde bulundu. Yaşamını yitiren Güldane Dede'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Polis, kamyon sürücüsü Mümin Ö.'yü gözaltına aldı.

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Pazardan dönerken kamyon çarpan kadın öldüPazardan dönerken kamyon çarpan kadın öldüPazardan dönerken kamyon çarpan kadın öldüPazardan dönerken kamyon çarpan kadın öldü

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