Pazardan evinize zehir taşıyorsunuz: Ölüm saçıyor

Pazarlarda satılan kozmetik ürünleri, kullanıcılarının sağlığını tehdit ediyor. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz, pazarda satılan ucuz makyaj malzemelerinin sağlığa zarar verdiğini açıkladı.

Kanserojen madde olduğu belirtilen ürünlerin kesinlikle satın alınmaması gerekiyor. Pazarda satılan kozmetik ürünlerin çoğunluğu sahte ya da imitasyon. Tezgahlarda gün boyu güneş altında bekleyen, içeriği belli olmayan makyaj malzemelerinin, ucuza satılmasından dolayı tercih edilip kullanılması, alerjik reaksiyon, deri rahatsızlıkları ve kanser gibi hastalıklara neden oluyor.

'GÜZELLEŞEYİM, DERKEN SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN'

AÜ Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz, pazarda ucuza satılan, 5, 10 liraya satılan makyaj malzemelerinin sağlığa zararını anlattı.

Albenisi yüksek, canlı renklerden oluşan far, rimel, oje, ruj gibi makyaj malzemelerinin göz kapağı, dudak, yüze sürüldüğünü belirten Prof. Dr. Yılmaz, ucuz satılmasından dolayı dayanamayıp alanlara, "Güzelleşeyim derken sağlığınızdan olmayın" uyarısı yaptı.

SAĞLIK AÇISINDAN ÇOK RİSKLİ

Sahte ve imitasyon ürünlerde kullanılan boya ve kimyasalların sağlık açısından risk taşıdığını anlatan Prof. Dr. Yılmaz, şunları söyledi:

"Bu ürünler demiroksit, bakır sülfat içerebiliyor. Kalıcı olmasını sağlayacak Hint kınası, koyu lekelere neden olacak kimyasallar kullanılabiliyor. Bunların uzun süre deride emilimi bazı kanser türüne, hormon bozukluğuna, şiddetli alerjik reaksiyona ve yüzde kalıcı renk değişikliğine neden olma riski var. Bilmediğiniz, tezgâhta kolay ulaşılabilen ürünleri alırken tekrar tekrar düşünün. Polikliniğimizde tedavi ettiğimiz hastaların büyük bölümünü, bu şekilde rahatsızlanıp yüksek dozda ilaç kullanmak zorunda kaldığımız alerjik reaksiyonla gelenler oluşturuyor." (DHA)



