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Pazarın maskotu çift boynuzlu koç

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 15:40 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Kuştur mevkisinde kurulan kurban pazarındaki çift boynuzlu koç, müşterilerin ilgi odağı oldu.

Pazarın maskotu çift boynuzlu koç

KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Kuştur mevkisinde kurulan kurban pazarındaki çift boynuzlu koç, müşterilerin ilgi odağı oldu. Bitlis yöresine özgü yetişen küçükbaşlardan biri olan çift boynuzlu koça birden fazla talip çıkınca en yüksek fiyatı veren İsmail Acar hayvanı satın aldı. Acar aile bireylerinin ısrarı üzerine çift boynuzlu koçu bir süre besleyeceklerini belirtip, ikinci bir kurbanlık daha satın aldı.
Kuşadası'nda kurulan kurban pazarında son günde satışlar hızlandı. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nden gelen kurbanlıklar, yoğun ilgi gördü. Satış alanlarında yöre halkının yetiştirdiklerinin yanı sıra Ankara, Kars, Van, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Erzurum ve Ağrı gibi birçok ilden getirilen kurbanlıkların, denetimlerin ardından satış alanına girişine izin verildi. Pazara getirilen kurbanlıkların yüzde 80'inin satıldığını belirten besiciler, bu yıl fiyatlarda büyük bir artış olmadığını belirtti. Kuşadası Belediyesi'nce yapılan açıklamada, "Sağlıklı ve kontrollü bir şekilde vatandaşların kurbanlık temin edinebilmeleri için Kuşadası Belediye Başkanlığı'na ait hayvan satış yerleri olarak, Kuşadası merkezde Kuştur mevkisi deve güreşi arenası, Kuşadası Belediye Mezbahası, Davutlar Mahallesi Mezbahası, Davutlar Mahallesi'nde futbol sahası arkası, Güzelçamlı Mahallesi Başçeşme Caddesi eski su deposu önü, Güzelçamlı Mahallesi'nde Millipark Caddesi'ndeki bir çiçekçinin yanı ve Kirazlı Mahallesi Meydanı belirlenmiştir" ifadeleri kaydedildi.
İLGİ ODAĞI OLDU
Kuştur mevkisinde kurulan kurban pazarındaki çift boynuzlu Bitlis'ten getirilen koç, müşterilerin ilgi odağı oldu. Bitlis yöresine özgü yetişen küçükbaşlar arasında olan çift boynuzlu koça birden fazla talip çıktı. Taliplerden en yüksek fiyatı veren İsmail Acar, çift boynuzlu koçu satın aldı. İsmail Acar aile bireylerinin ısrarı üzerine çift boynuzlu koçu bir süre besleyeceklerini belirtip, ikinci bir kurbanlık daha aldı. Kurban pazarına gelenler, fiyatlarının geçen yılın fiyatlarına yakın olduğunu söyledi. Zabıta birimleri belirtilen hususlar dışında hareket edilmemesini, kurban kesim yeri izni olmadan hizmet verenler hakkında yasal işlem başlatılacağını belirterek halkı uyardı.

FOTOĞRAFLI

Pazarın maskotu çift boynuzlu koçPazarın maskotu çift boynuzlu koçPazarın maskotu çift boynuzlu koçPazarın maskotu çift boynuzlu koç

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