İSTANBUL (AA) - Pazarlama Türkiye tarafından düzenlenen Pazarlama Türkiye Zirvesi bu sene "Touch" teması ile 200'den fazla markadan 400'ü aşkın katılımcıyı ve 30'u aşkın sponsoru ağırladı.

Pazarlama Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre, Pazarlama Türkiye Zirvesi 9 oturum, 3 panel ve 2 deneyim oturumu ile pazarlama, reklam, medya, iletişim , FMCG, teknoloji, ulaşım, telekomünikasyon, dijital, otomotiv, gayrimenkul, sağlık, finans, medikal vb. sektör profesyonellerini bir araya getirdi.

Zirve, marka danışmanı, yazar ve Markam AŞ'nin kurucusu Güven Borça'nın konuşması ile başladı. Ardından Visa Güney Doğu Avrupa Pazarlama Müdürü Birim Gönülşen Özyürekli, "Neden tüketicilere dokunuyoruz?" adlı sunumunu gerçekleştirdi. Zirve, uluslararası ve yerel markalara hizmet veren Insider firmasının Partneri ve Pazarlama Müdürü Merve Nazlıoğlu "Global Bir Pazarlama Ekibi Nasıl Kurulur" başlıklı sunumu ile devam etti.

Zirvenin ilk paneli "Dijitalde İnsan Kaynağı" konusu ile Sahibinden.com Reklam Satış Genel Müdür Yardımcısı Banu Barbarosoğlu, Netcom Medya Kurucu Ortağı Zeynep Taptık Bilgen, PepsiCo Türkiye Dijital Pazarlama ve E-Ticaret Başkanı Didem Namver'in katılımında düzenlendi.