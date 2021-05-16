Pazarlar açılacak mı? Normalleşme döneminde pazarlar açık mı, kaça kadar açık? İşte yeni genelge kararları...

17 gün süren tam kapanma uygulaması 17 Mayıs yani yarın itibariyle sona ermiş olacak. Normalleşme dönemi kararları merakla beklenirken, tam kapanma döneminin sona ermesiyle beraber geçilecek olan 'kademeli normalleşme' kararları da yayınlanan yeni genelge ile belli olmuş oldu. Peki normalleşme döneminde pazarlar açılacak mı, pazarlar açık mı?

NORMALLEŞME DÖNEMİNDE PAZARLAR AÇILACAK MI? PAZARLAR AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme dönemi için yeni genelgeyi yayınladı. Genelgede uzun süredir kapalı olan pazar yerleri ile ilgili karar da açıklandı. Buna göre kademeli normalleşme döneminde Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak koşuluyla pazar yerleri hafta içi günlerde 07.00 ve 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise

pazar yerlerinin kurulmasına izin verilmeyecek.

Genelgede AVM ve marketler gibi işletmeler hakkında alınan diğer kararlar ise şöyle;

"Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.