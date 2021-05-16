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Pazarlar açılacak mı? Normalleşme döneminde pazarlar açık mı, kaça kadar açık? İşte yeni genelge kararları...

16.05.2021 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan'dan bu yana devam eden tam kapanma uygulaması 17 Mayıs itibariyle sona ermiş olacak. Vatandaşlar merakla normalleşme dönemi kararlarını beklerken, tam kapanma döneminin bitişiyle beraber geçilecek olan 'kademeli normalleşme' kararları da yayınlanan yeni genelge ile belli olmuş oldu. Peki normalleşme döneminde pazarlar açılacak mı? Pazarlar açık mı, kaça kadar açık? İşte yeni genelge kararları...

Pazarlar açılacak mı? Normalleşme döneminde pazarlar açık mı, kaça kadar açık? İşte yeni genelge kararları...

17 gün süren tam kapanma uygulaması 17 Mayıs yani yarın itibariyle sona ermiş olacak. Normalleşme dönemi kararları merakla beklenirken, tam kapanma döneminin sona ermesiyle beraber geçilecek olan 'kademeli normalleşme' kararları da yayınlanan yeni genelge ile belli olmuş oldu. Peki normalleşme döneminde pazarlar açılacak mı, pazarlar açık mı?

NORMALLEŞME DÖNEMİNDE PAZARLAR AÇILACAK MI? PAZARLAR AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme dönemi için yeni genelgeyi yayınladı. Genelgede uzun süredir kapalı olan pazar yerleri ile ilgili karar da açıklandı. Buna göre kademeli normalleşme döneminde Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak koşuluyla pazar yerleri hafta içi günlerde 07.00 ve 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise
pazar yerlerinin kurulmasına izin verilmeyecek.

Genelgede AVM ve marketler gibi işletmeler hakkında alınan diğer kararlar ise şöyle;

"Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.

3.4- Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.

3.5- Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan
hafta sonlarında izin verilmeyecektir.

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri
arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

3.1- Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);

  • Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,
  • Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis,
    şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir."
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