Pazarlar açıldı ancak 2. dalga tehdidi var!

Yasağın kaldırılmasının ardından başkent Tahran başta olmak üzere büyük şehirlerdeki trafik yoğunluğu yeniden başladı.

Ancak uzmanlar ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle zor durumda olan ekonomiyi canlandırıcı böylesi bir adımı atmaması halinde zaten kırılgan haldeki ekonomisinin daha fazla darbe alabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

Tahran yönetimi, ikinci dalga koronavirüs salgını ihtimaline rağmen kamu sağlığını koruma ile ekonomiyi kurtarma arasında bir denge politikası gütmeye çalıştı.

Ancak restoran, kafe ve spor salonları gibi yakın mesafeli alanlar hala kapalı tutuluyor.

Ayrıca şehirler arası yolculuklar da serbest bırakıldı.

Bu kapsamda sağlık otoritelerinin "ikinci dalga gelebilir" yönündeki tüm uyarılarına rağmen alışveriş merkezleri, çarşı ve pazarlar yeniden açıldı.

Tahran'da taksicilik yapan Nimet Hasanzade, "Biz taksi şoförleri olarak herkesten daha fazla risk altındayız. Çünkü sürekli insanlarla temas halindeyiz. Ancak çalışmaktan başka seçeneğimiz de yok çünkü bu pahalı ortamda evde oturmayı göze alamıyoruz." diye konuştu.

İran'da çok sayıda taksi şöförü, Covid-19'a yakalanmaları nedeniyle hayatlarını kaybetmişti.

İRAN'DA SON DURUM

Çin'den dünyaya yayılan Covid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 5 bin 209'a, vaka sayısı ise 83 bin 505'e ulaştı.

Ancak gerek hükümet içinden üst düzey yetkililer gerek sağlık otoriteleri, kamuoyu ile paylaşılan verilerin gerçekte en az 2 kat olduğunu belirtiyor.

Ülkede halen camilerde toplu ibadetler yapılmıyor ve okullar ile üniversiteler de kapalı.

Hükümet, vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uyulması telkininde bulunsa da kural ihlali yapanlara yönelik herhangi bir cezai yaptırım uygulanmıyor.



