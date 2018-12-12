AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yerel seçimde MHP ile ittifak görüşmelerine ilişkin, "İki belediye sizden olsun, üç belediye bizden olsun diye bir pazarlığımız asla yok. Bunun altını çizerek söylüyorum." dedi.

Özhaseki, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından düzenlenen Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Ankara'da Kayseri'deki gibi bir projeniz olacak mı?" sorusu üzerine Özhaseki, projeleri ayak üstü söylemenin çok doğru olmayacağını, 2000'li yıllarda UEFA standartlarında Türkiye'nin en güzel stadını kamudan bir lira harcamadan yaptırdıklarını hatırlatarak bir de kayak merkezi yaptırdıklarını söyledi.

Bunların nasıl yapılacağını çok iyi bildiğini belirten Özhaseki, "Önümüzdeki günlerde de güzel Ankara'mız için bu projelerin hepsini tek tek izah edeceğim. Hiç kimsenin endişesi olmasın." ifadesini kullandı.

Eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek'in destek sözünün hatırlatılması üzerine Özhaseki, "30-40 yıllık bir arkadaşlığımız var, belediye başkanlığımız var. Melih Gökçek'in beni destekliyor olması beni tabii ki sevindirir. Niye sevindirmesin? En azından biz, belediyeciler birbirimizi çok iyi biliriz. Kimin ne iş yaptığını, neler yaptığını, başarılı olup olmadığını hepimiz biliriz. Doğrusu bu konuda bana destek veren herkese, başta değerli başkanımız olmak üzere teşekkür ederim." diye konuştu.