Pazartesi okul var mı? Muğla Milas'ta hangi okullar açık, hangi okullar kapalı?

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke başkanlığında toplanan Milas İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'ndan alınan karara göre; bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Gelen açıklamanın ardından bu ilçede yaşayan öğrenciler ve veliler arama motorları üzerinden Pazartesi hangi okulların, hangi okulların kapalı olduğu konusunda araştırma yapmaya başladı. İşte, detaylar...

MUĞLA MİLAS'TA PAZARTESİ KAPALI OLAN OKULLAR HANGİLERİ?

Muğla'da, Milas İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı’nda Milas’ta artan vaka sayısı nedeniyle bazı okullarda 14 gün boyunca yüz yüze eğitime ara verildi. Alınan karara göre, Pazartesi kapalı olacak olan okullar şöyle:

Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu,

Dr. Mete Ersoy İlkokullu,

Sakarya İlkokulu,

Güllük İlkokulu,

Gümüşlük Anaokulu,

Havva Ersoy Anaokulu,

Çökertme İlkokulu,

Koru Yüksel Çağlar İlk ve Ortaokulu,

Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

“Tüm dünyayı ve ülkemizi tesiri altına alan Covid-19 salgını devam etmektedir. Salgınla mücadelede hepimize görev düşüyor. Sağlığımız için Hepimiz için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Bu salgını hep birlikte yeneceğiz

