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Pazartesi okullar tatil olacak mı? 21 Mart’ta okullarda kar tatili uzayacak mı?

19.03.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okullarda kar tatili sürerken, Pazartesi okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Yurt genelinde başlayan kar yağışı sonrası bazı illerde okullar tatil ilan edilmişti. Bu iller arasında ise İstanbul, Kocaeli ve Trabzon’da yer alıyor. Peki Pazartesi okullar tatil olacak mı? 21 Mart’ta okullarda kar tatili uzayacak mı? İşte merak edilenler!

Pazartesi okullar tatil olacak mı? 21 Mart’ta okullarda kar tatili uzayacak mı?

Pek çok ilden kar tatili haberlerinin gelmesinin ardından vatandaşlartatil durumu sorgulamalarına devam ediyor. 18 Mart tarihinde yoğun kar yağışı nedeni ile pek çok ilde okullara bir gün ara verilmişti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan konuyla ilgili tatil açıklaması gelmişti. Peki Pazartesi okullar tatil olacak mı?

PAZARTESİ OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Meteoroloji'nin yayınlamış olduğu son hava durumu raporuna göre İstanbul'da bugün, yarın ve Pazar günü yoğun kar yağışı etkili olmuş olacak. Pazartesi okulların tatil olması durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak konuyla ilgili yeni bir bir gelişme yaşandığında sayfamızda yer vereceğiz.

Pek çok ilden yapılan açıklamada okulların 18 Mart Cuma günü kar tatili olduğu duyurulmuştu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan da tatil açıklaması gelmişti. Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce 18-20 Mart 2022 tarihleri arasında ilimize yönelik öngörülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımızla bugün Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden bu akşam saat 20.30'da alınan son meteorolojik verilere göre, 18 Mart 2022 Cuma gününden 21 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar;

  1. İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına,

  2. Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine,

  3. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, Ara verilmesi kararlaştırılmıştır.

  4. 18 Mart 2022 Cuma günü Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel idari izinli sayılacaktır.

Saygıdeğer hemşerilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz."

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Meteoroloji'nin yayınlamış olduğu son Hava Durumu raporuna göre İstanbul'da bugün, yarın ve pazar günü yoğun kar yağışı etkili olacak. Ayrıca Pazartesi günü sıcaklığın biraz yükselmesiyle beraber yağış karla karışık yağmura dönecek. İstanbul'da Salı günü ise yağış beklenmiyor.

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