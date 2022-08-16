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Kulaklık, mikser, çanta ve daha fazlası... Pazaryeri Fırsat Festivali'nin indirimli ürünlerini kaçırmayın!

16.08.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yıl, yaz aylarının sonuna doğru başlayan sezon sonu indirimleri ve alışveriş fırsatları alışveriş tutkunlarının yüzünü güldürüyor. Siz de beğendiğiniz ürünleri indirimliyken almak isteyenlerdenseniz; modadan ev yaşama, kişisel bakımdan spora kadar onlarca kategoride binlerce ürünün yer aldığı Amazon Pazaryeri Alışveriş Festivali'ni kaçırmayın. Gelin, indirimli ürünleri birlikte keşfedelim.

Kulaklık, mikser, çanta ve daha fazlası... Pazaryeri Fırsat Festivali'nin indirimli ürünlerini kaçırmayın!

Yazı yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanırken kapımızı çalan alışveriş fırsatlarından biri de Amazon Pazaryeri Fırsat Festivali. Onlarca kategorideki yüzlerce üründe dev indirimlerin olduğu Festival'de yerinizi almak için acele edin. Ürünler tükenmeden ve indirimler sona ermeden hangi fırsatlardan yararlanabileceğinize gelin birlikte bakalım.

1. Müzik keyfinizi ikiye katlayacak: Xiaomi Redmi Buds 3 Lite Siyah Kablosuz Kulaklık

Adsız tasarım (51)

Kullanıcı yorumları:

  • "Yaklaşık iki haftadır kullanıyorum. Konuşmalarda ses karşıya iyi gidiyor. Ses kalitesi gayet iyi. Yüksek bas beklentisi olanları tatmin etmeyebilir. Genel olarak işe gidip gelirken ve sık olmasa da işte kullanıyorum. Şarjı bir hafta rahat gidiyor. Estetik olarak kulakta iyi duruyor. Kaynaktan ortalama 7 ila 8 metreye kadar çekim gücü var."

  • "Kulaklık hem Huawei Mate 20 Lite, hem de Ipad 9. nesile çok kolay bir bağlantı sağladı. Ses kalitesi ve yüksekliği yeterince iyi, basları güzel veriyor. Kutu içerisinden şarj kablosu çıkmıyor, herhangi bir type-c kablosuyla şarj edebiliyorsunuz."
Ürünü İncele

2. Temiz havanın tadını çıkarın: Winix Zero Hava Temizleme Cihazı

Adsız tasarım (53)

Ürünü İncele

Kullanıcı yorumları:

  • "Annemlerin evine aldık, bir hafta kadar sonra ön filtresi kedi tüyü dolmuştu bile. Evinizde kedi varsa kesinlikle almanız gereken bir ürün."

  • "Uzun araştırmalar sonucu tercih ettik. Çok memnunuz. Alerjik olan oğlumuzun odasında bütün gece çalışıyor ve çok sessiz. Alerjik hapşırık ve öksürüğü azaltması açısından faydasını gördük. Bir odadan diğerine rahatça taşınabiliyor, ağır değil."

3. İç giyimde de şıklığa önem veren erkeklere özel: Paul Kenzie Leaf Erkek Boxer 3 Adet

Adsız tasarım (53)

Kullanıcı yorumları:

  • "Hem eşime hem kardeşime çeşit çeşit her modelini aldım. Aşırı memnunlar. Defalarca yıkandılar, hiçbir şey olmadı. Bilindik markalardan çok daha dayanıklı ve kaliteliler. Sanırım başka marka iç çamaşırı tercih etmeyecekler."

  • "Hayatımda bu kadar kaliteli kutuda boxer göndereni görmedim. Efsane, kesinlikle alın kesinlikle."
Ürünü İncele

4. Mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak: Homend Profashion 3041H Siyah Stand Mikser Mutfak Şefi 1000W

Adsız tasarım (52)

Kullanıcı yorumları:

  • "Çok beğendim. Güç seviyesi çok yüksek. Çok fazla para vermeye gerek yok. Çok güzel kurabiye hamuru yaptı. En katı hamuru bile bir dakikada üç derece ayarla çok güzel şekilde yoğurdu. Çeyizim için aldım denedim ve çok memnun kaldım."

  • "Tek kelimeyle bayıldık. Hediye diye almıştık, çok memnun kaldılar. Kolları yorulmuyor, her şeyi mutfak şefi hallediyor artık."
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5. Hem kullanışlı hem rahat: Nike Unisex Heritage Turnbeutel Sırt Çantası

Adsız tasarım (54)

Kullanıcı yorumları:

  • "Oğluma ve kızıma okul çantası olarak aldım. İkisi de çok beğenerek kullanıyor. Oldukça geniş ve kullanışlı bir çanta tavsiye ederim."

  • "Kısa seyahatlere çıkarken kullanıyorum, her yerde çok işime yarıyor. Çok kaliteli bir çanta."
Ürünü İncele

6. Kişisel bakımda öncü bir marka: Braun 81713350 Braun MGK 3242 Erkek Bakım Kiti, Kablosuz Islak ve Kuru, 7 in 1 Şekillendirici + Gillette Hediye

Adsız tasarım (51)

Kullanıcı yorumları:

  • "Cihaz yağ gibi akıyor maşallah, ne çekmesi var ne sesi. Şarjdayken çalışması da cabası, daha üst modellerine gerek duymadım. Bu zamana kadar kıytırık cihazlara boşuna para dökmüşüm."

  • "Makine ararken tereddütteydim. Acaba hangi markanın hangi ürününü almalıyım, diye. Biraz risk alarak bu ürünü sipariş ettim. Fakat ürünü ilk kullanışımla birlikte acayip rahatladım. Aparatları da çok kullanışlı."
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7. Vücut ağırlığınızı bilmek yetmez, daha fazlası için: Perlasmart USB Şarjlı LED Ekranlı Akıllı Vucüt Analizli Tartı Baskül

Adsız tasarım (55)

Kullanıcı yorumları:

  • "Çok kaliteli. Ayrıntılı bir şekilde ölçüyor. Almak isteyen tüm arkadaşlara tavsiye ederim."

  • " Uygulama kurulumu ve kullanımı çok kolay bir cihaz. Her detayı veriyor. Çok beğendim."
Ürünü İncele

8. Az yağ ile hem lezzetli hem sağlıklı yemekler için: Mi Smart Air Fryer 3.5L Fritöz

Adsız tasarım (52)

Kullanıcı yorumları:

  • "Ürünün çok kaliteli bir malzemeye sahip olduğunu söylemeliyim. Ayrıca mobil uygulaması ve kullanımı çok kolay. Bazıları yorumlarda ürünün sepetinin zor çıkartılıp takıldığını söylemiş ancak birkaç kullanımdan sonra ray sistemi hemen yumuşuyor. Ürünle yapmayı en çok sevdiğim şey patates kızartması oldu. Hiç yağ koymadan patatesleri çok güzel pişiriyor, kurutmuyor."

  • "Küçük mutfaklar ve iki kişilik evler için çok ideal. Kontrol düğmesi çok şık ve kullanılışı gayet kolay. Çalışırken sesi minimal ve görüntüsü çok şık. Çok beğendim."
Ürünü İncele

9. Ayak dostu bir ürün: Twigy M1017 Jessica Çift Bant Kadın Terlik

Adsız tasarım (56)

Kullanıcı yorumları:

  • "Çok hafif ve rahat. Parmak arası terlikten daha kullanışlı. 41 numara giyiyorum tam bedenimi aldım rahat oldu. Kendi numaranızı alabilirsiniz."

  • "Duruşu çok şık. Kaliteli duruyor. Çok beğendim. Ayağımdan çıkarmıyorum resmen."
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10. Oyunlarınızın vazgeçilmezi olacak: Bloody G580 7.1 Surround Sound RGB USB Mikrofonlu Oyuncu Kulaklığı

Adsız tasarım (57)

Kullanıcı yorumları:

  • "Tasarımı çok güzel, kulağa oturması, rahatlığı çok memnun kaldım. Ses kalitesi de gayet iyi."

  • "Alırken emin olamamıştım ama geldikten sonra resmen bayıldım. Parasını sonuna kadar hak eden bir ürün. Tavsiye."
Ürünü İncele

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