Kulaklık, mikser, çanta ve daha fazlası... Pazaryeri Fırsat Festivali'nin indirimli ürünlerini kaçırmayın!

"Ürünün çok kaliteli bir malzemeye sahip olduğunu söylemeliyim. Ayrıca mobil uygulaması ve kullanımı çok kolay. Bazıları yorumlarda ürünün sepetinin zor çıkartılıp takıldığını söylemiş ancak birkaç kullanımdan sonra ray sistemi hemen yumuşuyor. Ürünle yapmayı en çok sevdiğim şey patates kızartması oldu. Hiç yağ koymadan patatesleri çok güzel pişiriyor, kurutmuyor."