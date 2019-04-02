HABER

Pazaryeri'nde başkan seçilen Zekiye Tekin'e tebrik kuyruğu

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2019 17:36 | Son Güncelleme

BİLECİK'in Pazaryeri ilçesinde, belediyede özel kalem müdürüyken yeri değiştirilen Zekiye Tekin (41), bu duruma tepki gösterip, bağımsız olarak katıldığı seçimlerde belediye başkanı seçildi.

Cafer ELMAS/PAZARYERİ (Bilecik), (DHA)- BİLECİK'in Pazaryeri ilçesinde, belediyede özel kalem müdürüyken yeri değiştirilen Zekiye Tekin (41), bu duruma tepki gösterip, bağımsız olarak katıldığı seçimlerde belediye başkanı seçildi. Başkanlık makamına oturan Tekin'e ilçedeki kadınlar yoğun ilgi gösterip destek olurken, odası tebrik çiçekleriyle doldu.

Bilecik'in 11 bin nüfuslu Pazaryeri ilçesinde oturan Zekiye Tekin, 2004 yılında sekreter olarak girdiği belediyede Özel Kalem Müdürlüğü görevine kadar yükseldi. Geçen yaz bu görevinden alınan Tekin, şikayetlerin dinlendiği masada çalıştırılmaya başlandı. Bu duruma tepki gösteren Tekin, belediyeye başkan olmak istedi. 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri için AK Parti'ye aday adaylığı başvurusu yaptı. Ancak aday gösterilmeyen Tekin, bağımsız aday olmaya karar verdi. Seçim çalışmalarına başlayan Tekin, sokak sokak gezerek konuşmalar yaptı ve projelerini anlattı. Seçimlerde annesiyle birlikte oyunu kullanan Zekiye Tekin, 17 sandığın açılmasının ardından seçimlerde 1596 oy alarak belediye başkanlığını kazandı.

Bağımsız olarak katıldığı seçimlerden zaferle çıkan Zekiye Tekin, başkanlık koltuğuna oturdu. Özellikle ilçedeki kadınların yoğun desteğini alan Tekin’in odası da tebrik edenlerin çiçekleriyle doldu.

Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, büyük destek görmesinin kendisini çok mutlu ettiğini ifade ederek siyasi partilerden de transfer teklifleri almaya başladığını söyledi.

Hemen projelerini uygulamaya başlayacağını anlatan Tekin, "Haber olduktan sonra özellikle sosyal medya üzerinden kadınların büyük desteğini gördüm. Makam odası kadınların getirdiği tebrik çiçekleriyle doldu. Herkese çok teşekkür ederim. Seçim öncesinde, sonrasında kadınlar hep yanımda oldu. Ben bu ilgiden çok memnunum, kadınların bana sahip çıkması güzel bir duygu. İlk yapmak istediğim proje kadın danışma merkezi kurmak. Bu merkezin hedefi de ilçedeki kadınların hem ekonomiye hem de kendi ailelerine katkı sağlaması olacak. İlçemizde doğal güzelliklerimiz var, buralarda tesisler kurarak potansiyeli geliştirmek istiyoruz" diye konuştu.

Kediye özel 'sepetli asansör' Kediye özel 'sepetli asansör'
Çifteler’deki 8 oyluk farka CHP’den itirazÇifteler’deki 8 oyluk farka CHP’den itiraz
AK Parti, Ankara'da seçim sonucuna itiraz ettiAK Parti, Ankara'da seçim sonucuna itiraz etti

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası! İBB'den yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.