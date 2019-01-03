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Pazaryerinde bulduğu parayı zabıtaya teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 14:28 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Didim ilçesinde, pazaryerinde naylon torba içinde yere düşürülmüş 1800 lira bulan avukat Erkan Taşdemir, zabıta ekiplerine teslim etti.

Pazaryerinde bulduğu parayı zabıtaya teslim etti

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, pazaryerinde naylon torba içinde yere düşürülmüş 1800 lira bulan avukat Erkan Taşdemir, zabıta ekiplerine teslim etti. Yapılan araştırmayla sahibi bulunup, parası tespit edildi.
İzmir Barosu üyesi avukat, evli ve 1 kız çocuğu babası Erkan Taşdemir, alışveriş için dün gittiği pazaryerinde naylon torba içinde yere düşürülmüş 1800 lira buldu. Taşdemir, parayı Didim Belediyesi Zabıta Amiri Mustafa Çark'a teslim etti. Yapılan araştırmada, paranın sahibinin Gülten Tezel olduğu belirlendi. Tezel'in henüz zabıta amirliğine gelerek parayı teslim almadığı öğrenildi.
Parayı bulan avukat Taşdemir, "Bir emeklinin aldığı maaş parasına benziyordu. Hemen zabıtaya müracaat ettim. Zabıt tutuldu. Parayı zabıta amirine teslim ettim. Paranın sahibi kısa sürede bulunduğu içinde mutluyum" dedi.
Didim Belediyesi Zabıta Amiri Mustafa Çark ise duyarlılığından dolayı Taşdemir'e teşekkür etti.

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Pazaryerinde bulduğu parayı zabıtaya teslim etti

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