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Pazaryerinde yangın: 7 dükkan kullanılmaz hale geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 23:47 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde kapalı pazaryerinde yangın çıktı.

Pazaryerinde yangın: 7 dükkan kullanılmaz hale geldi

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde kapalı pazaryerinde yangın çıktı. Bayram arifesinde çıkan yangında 7 dükkan kullanılamaz hale geldi.
İddiaya göre, saat 21.00 sıralarında Kozlu ilçesinde bulunan kapalı pazaryerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın büyümesi üzerine pazaryerinin orada bulunan trafoda patlama meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangında bölgeye Zonguldak Belediyesi ve Kozlu Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Çıkan yangında kapalı pazaryerinde bulunan iş yerinde 7 dükkan yanarken içeride bulunan ürünler kullanılmaz hale geldi. Yangın sonra pazaryerinde incelemelerde bulunana Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, “Bayram arifesinde böyle bir olayın yaşanması üzücü. Açık olan tezgahlarda bir sorun yok. Hasar gören 7 dükkan var. Altından kalkılmayacak bir şey yok. Bizi en çok mutlu eden kimsenin canına bir şey gelmemesi çünkü bir anda yüksek dumanla beraber geldi. Dumandan zehirlenenler olabilirdi. Hiçbir vatandaşımız sıkıntı çekmesin bayram arifesinde sıkıntılar dertler var ama devlette dertleri çözmek için vardır. Büyük geçmiş olsun daha büyük tehlike olabilirdi” şeklinde konuştu.

Pazaryerinde yangın: 7 dükkan kullanılmaz hale geldi

Pazaryerinde yangın: 7 dükkan kullanılmaz hale geldi

Pazaryerinde yangın: 7 dükkan kullanılmaz hale geldi

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