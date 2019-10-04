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Pazaryerlerindeki balık tezgahları için 'sağlıksız' uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 13:36 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'de 1 Eylül'den itibaren av yasağının kalkmasıyla birlikte, pazaryerlerindeki balık tezgâhları da canlandı.

Pazaryerlerindeki balık tezgahları için 'sağlıksız' uyarısı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE'de 1 Eylül'den itibaren av yasağının kalkmasıyla birlikte, pazaryerlerindeki balık tezgâhları da canlandı. Yönetmeliğe göre, balıkların, üstü kapalı tezgahlarda ve tahta olmayan kasalarda satılması ve balıkları soğuk ortamda tutmak için kullanılan buzların, içilebilir kalitedeki sulardan yapılması gerekirken, birçok pazaryerinde bu kriterlere uyulmuyor. Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı İbrahim Uğur Toprak, "Buradaki en önemli nokta, tahta kasa ve tezgahlar. Tahta hem suyu hem de balık kanını emer ve böylece mikropların üremesi için uygun nemli ortamı oluşturur" dedi.
‘BALIKLAR TAHTA KASADAN UZAK TUTULMALI’
1 Eylül'de, av yasağının kalkmasının ardından, hem pazaryerlerindeki hem de diğer işletmelerdeki balık tezgahları balıkla dolmaya başladı. Mevsimi gelen hamsi, sardalya, lüfer, palamut, istavrit ve tekir gibi balıklar satışa sunuldu, balıkçıların da yüzleri gülmeye başladı. Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı İbrahim Uğur Toprak, deniz ürünlerinin sağlıklı şekilde mutfağa girmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın birtakım kriterleri bulunduğunu belirterek, vatandaşları uyardı. Toprak, bakanlığın 2006 yılında yürürlüğe koyduğu Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği'ne göre, balıkların tahta kasa ve tezgahlardan uzak tutulması, tezgahların üstünün kapalı olması ve ürünleri soğuk tutmak için kullanılan buzların, içilebilir sulardan yapılması gerektiğini söyledi.
NEMLİ VE KANLI TAHTA, MİKROP İÇİN BİREBİR
Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı İbrahim Uğur Toprak, "Birçok hijyen ve sağlık kriterinin belirtilmesine rağmen ne üstü kapalı tezgah ne içme kalitesinde su kullanımı ve ne de tahta tezgahların kullanılmamasına dikkat edilmemektedir. Tahta, yapısı gereği sıvıyı içinde hapseder ve nemlenir. Balık da suyla oldukça içli dışlı bir üründür. Bildiğimiz gibi, balıkçılar sürekli ürünlerini sularlar. Dolayısıyla, hem balık kanları hem de suyla nemlenen tahtalar, mikrop üremesine çok uygun hale gelir. Temizliği şüpheli tahta tezgahlarda ve sıcak ortamlarda toz toprak alacak şekilde açıkta satışa devam edilmektedir. Ayıklama tezgahının, kullanılan bıçakların, ayıklayan kişinin, yıkama suyunun yeterince temiz olmaması önemli bir bulaşma kaynağıdır. Su ürünleri satıcıları, genel hijyen kurallarına uymalılar. Balığın üzerine serileceği muşamba türü malzemeler de bakanlıktan izinli olan materyallerden yapılmış olmalıdır" dedi.
TAZE BALIK NASIL ANLAŞILIR?
Vatandaşlara, taze balığın nasıl anlaşılacağı konusunda ipuçları da veren Toprak, "Taze balığın gözleri parlak ve lekesiz, solungaç kısımları kırmızımsı pembe, pulları ve yüzgeçleri diri olur. Balığın kaslarına basıldığında parmağın bıraktığı iz hemen düzelmeli ve ele alındığında kuyruğu sert durmalıdır. Bu şekilde balığın tazeliği ve bayatlığı anlaşılır" dedi.
Toprak, su ürünlerinin hayvansal protein kaynağı açısından çok önemli, omega 3 gibi çoklu doymamış yağ asitleri bakımından da oldukça zengin bir gıda olduğunu belirterek, "Ancak yapısal yönden de bozulmalara açıktır. Bu sebeple, av yasağının kalktığı ve balık sezonunun başladığı bu günlerde, pazar yerlerinde satılan balıklarda büyük risk görülmektedir" dedi.
BALIKÇILAR BİLGİLENDİRİLDİ
Bozyaka Pazaryeri balıkçıları ise, balıkları bir günlüğüne tezgâhta tuttukları için bir problem olmadığını düşündüklerini ve bu yüzden kullandıklarını söyledi. Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı İbrahim Uğur Toprak, söz konusu pazaryerindeki balıkçılarla konuşup, onlara yapmaları gerekenleri anlattı.

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Pazaryerlerindeki balık tezgahları için 'sağlıksız' uyarısıPazaryerlerindeki balık tezgahları için 'sağlıksız' uyarısıPazaryerlerindeki balık tezgahları için 'sağlıksız' uyarısıPazaryerlerindeki balık tezgahları için 'sağlıksız' uyarısı

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