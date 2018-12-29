PC’de oyunların kasma sebebi: Denuvo!

PC oyuncularının sıkça karşılaştığı sorun olan oyunların kasma sebebi bugün belli oldu. Bildiğiniz gibi firmalar oyunları kırılmasın diye çeşitli koruma sistemleri kullanıyor. Döneminde Prince of Persia‘yı PC’de oynamak için CD-ROM‘un SATA kablosunu çıkartmak zorunda olan nesil olarak biliriz bu koruma sistemlerini. Ancak teknoloji gelişti ve firmalar bu tip kolayca egale edilen sistemler yerine daha komplike sistemler geliştirdi.

Bu zamana kadar ki en güçlü koruma sistemi olan Denuvo, firmalar için çok ideal bir çözüm olsa da oyunculara kan kusturuyor. Oyunu parasıyla alan kişiler Denuvo koruma sistemi yüzünden sık sık FPS düşüklükleri yaşıyor, hatta çoğu zaman oyunlar takılabiliyordu. Yani anlayacağınız oyuncular parasıyla rezil oluyordu.

Peki, Denuvo gerçekten de performansta bu kadar etki ediyor mu? Overlord Gaming ismli YouTube kanalı bunun cevabını yaptığı testler ile ortaya koyuyor. Overlord Gaming, oyunlarını Denuvo korumalı ve Denuvo koruması olmayan sürümlerini karşılaştırdı. Ortaya çıkan sonuçlar yok artık dedirten cinsten.