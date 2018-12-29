HABER

PC’de oyunların kasma sebebi: Denuvo!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.12.2018 10:38 | Son Güncelleme

PC’de oyunların kasma sebebi bugün belli oldu. PC’de korsan oyunun önüne geçmek için kullanılan Denuvo koruma sistemi oyunlarda ciddi anlamda FPS düşüklüklerine neden oluyor. İşte oyunlarda Denuvo ve Denuvo olmadan alınan FPS değerleri!

PC’de oyunların kasma sebebi: Denuvo!

PC oyuncularının sıkça karşılaştığı sorun olan oyunların kasma sebebi bugün belli oldu. Bildiğiniz gibi firmalar oyunları kırılmasın diye çeşitli koruma sistemleri kullanıyor. Döneminde Prince of Persia‘yı PC’de oynamak için CD-ROM‘un SATA kablosunu çıkartmak zorunda olan nesil olarak biliriz bu koruma sistemlerini. Ancak teknoloji gelişti ve firmalar bu tip kolayca egale edilen sistemler yerine daha komplike sistemler geliştirdi.

Bu zamana kadar ki en güçlü koruma sistemi olan Denuvo, firmalar için çok ideal bir çözüm olsa da oyunculara kan kusturuyor. Oyunu parasıyla alan kişiler Denuvo koruma sistemi yüzünden sık sık FPS düşüklükleri yaşıyor, hatta çoğu zaman oyunlar takılabiliyordu.  Yani anlayacağınız oyuncular parasıyla rezil oluyordu.

Peki, Denuvo gerçekten de performansta bu kadar etki ediyor mu? Overlord Gaming ismli YouTube kanalı bunun cevabını yaptığı testler ile ortaya koyuyor. Overlord Gaming, oyunlarını Denuvo korumalı ve Denuvo koruması olmayan sürümlerini karşılaştırdı. Ortaya çıkan sonuçlar yok artık dedirten cinsten.

Dishonored 2‘nin Denuvo korumalı sürümünde 56.8 FPS alınırken, Denuvo koruması olmayan sürümünde 60.8 FPS alınıyor. Bu fark diğer oyunlarda ise gözle görünür bir şekilde artıyor. Örneğin; Lords of the Fallen‘da 53 FPS alınırken, koruma kırıldığında FPS değeri 70‘e çıkıyor.

Bulletstorm‘da korumalı 149 FPS koruması 164 FPS, Deus Ex: Mankind Divided‘de korumalı minimumda 11 FPS, korumasız minimumda 41.5 FPS alınıyor. RiME oyununda ise korumalı 87 FPS alınırken, korumasız sürümünde bu değer 98‘e kadar çıkıyor.

Apple katlanabilir ekranlı iPhone üzerinde çalışıyor

PARTNERİzinsiz yatak odasına girince...İzinsiz yatak odasına girince...
Bir Nokia modeli daha Android Pie’a yükseltildiBir Nokia modeli daha Android Pie’a yükseltildi
LG katlanabilir ekranlı modeli için tarih verdiLG katlanabilir ekranlı modeli için tarih verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bilgisayar denuvo

En Çok Okunan Haberler

'AK Parti'nin İstanbul ve ilçe adayları belli oldu'

'AK Parti'nin İstanbul ve ilçe adayları belli oldu'

İmamoğlu'ndan metrobüste oturmak isteyen vatandaşa: Biraz sabır

İmamoğlu'ndan metrobüste oturmak isteyen vatandaşa: Biraz sabır

Hadise'yi soğuk hava durduramadı!

Hadise'yi soğuk hava durduramadı!

Asgari ücret onları da arttıracak

Asgari ücret onları da arttıracak

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Filipinler'de 7,2 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 7,2 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

iPhone'u geride bıraktı! İşte en çok satılan telefon

iPhone'u geride bıraktı! İşte en çok satılan telefon

Xiaomi’den gençlere hitap eden yeni model; Play

Xiaomi’den gençlere hitap eden yeni model; Play

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir Nokia modeli daha Android Pie’a yükseltildi

Bir Nokia modeli daha Android Pie’a yükseltildi

LG katlanabilir ekranlı modeli için tarih verdi

LG katlanabilir ekranlı modeli için tarih verdi

Samsung TV için klavye ve fare desteği!

Samsung TV için klavye ve fare desteği!

Yeni 11 inçlik iPad’te büyük indirim!

Apple'dan büyük yılbaşı indirimi geldi!

iPhone XS Max inceleme altında

Apple'ın çok konuşulan telefonu incelemede!

Xperia XA3 Ultra fiyatı beklenenin üzerinde

Xperia XA3 Ultra fiyatı beklenenin üzerinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.