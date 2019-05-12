PC’den ücretsiz PUBG oynama rehberi!

Ancak PUBG ekibi bugün oyunun Lite sürümünü Türkiye’de kullanıma sundu.

PUBG Lite nasıl indirilir?



1.Adım: PUBG hesabınız varsa direkt giriş yapabilir, yoksa buradan hesap oluşturabilirsiniz.

2.Adım: 9 – 22 Mayıs tarihleri arasında açık olacak olan kayıt işlemi için buraya tıklayın.

3.Adım: PUBG hesabınız ile giriş yaptıktan sonra kayıt işleminiz tamamlanmış olacak.

Bu işlemlerin ardından oyunun yayınlanmasını bekleyeceksiniz. Eğer ön kayıt oluşturursanız; M416 Kaplan ve Çita Paraşütü hediyeleri 23 Mayıs tarihinde hesabınıza eklenecek.

Eğer oyunu şimdiden oynamak isterseniz, hesabınız Tayland sunucularına bağlanacak ve bunu değiştirme şansınız olmayacak.

Ayrıca Ping değerlerinin yüksek olmasından dolayı düzgün bir deneyim yaşayamayacaksız. Eğer bunları göze alıyorsanız; buradan oyunu indirip, herhangi VPN uygulaması ile Tayland sunucusuna bağlanıp oyunu oynayabilirsiniz.



