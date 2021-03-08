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PC optimizasyon programları büyük zararlar verebiliyor

08.03.2021 09:45 | Son Güncelleme:
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PC optimizasyon programları büyük zararlar verebiliyor

Bilgisayar optimizasyon programları normal şartlarda cihazı daha kullanılabilir hale getirir. Böylece hem hızınız da hem de istenmeyen dosyalarda önemli gelişmeler kaydedilebilir.

2017 yılından bu yana hakkında çok fazla iddia ortaya atılan bu tür programlar ne yazık ki ciddi sorunlara neden oluyor. Bunlardan ilki arka kapı oluşturması. Cihazlarda arka kapı oluşturması ile birlikte bilgisayarınıza erişim çok daha hızlı yapılabiliyor. Ayrıca sizden izinsiz güncellemeler yapması bile mümkün.

VERİ TOPLAMA ENDİŞESİ

Bu tür programlarda bir diğer önemli zarar ise aktif izleme ile ilgili. Cihazlardan çeşitli veriler toplanıyor ve bunlar büyük şirketlere satılıyor. Hatırlayacağınız üzere Facebook, WhatsApp ile ilgili bilgileri kendi sunucularında kullanacağını söylemişti. Bunun üzerine kıyamet kopmuştu. İşte aynısını bu tür programlar yapabiliyor.

Cihazınızı optimize etmek isterken kameralarınız bile sizi takip eder hale gelebilir. Ayrıca bazı optimizasyon programlarında programı kapatsanız bile bunu başaramazsınız. Ne yaparsanız yapın arka planda her zaman için bir yazılım çalışmaya devam eder.

Kullanıcıları zor durumda bırakan optimizasyon programları ne yazık ki sadece küçük şirketler tarafından üretilmiyor. Aynı zamanda devasa firmalar bile böyle sorunlara neden olabiliyor.

Windows kullanıcısıysanız disk temizleme programları ile aynı işleri yapabilirsiniz. Yani ek bir program yüklemenize gerek kalmaz.

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windows 10
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